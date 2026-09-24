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Kars sanayi sitesinde geceyi aydınlatan alevler: nakliye kamyonu ve ev eşyaları zarar gördü

Kars Sanayi Sitesi'nde park halindeki nakliye kamyonunda çıkan yangına esnaf yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye söndürdü; ev eşyaları büyük ölçüde zarar gördü.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 19:41

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 19:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kars sanayi sitesinde geceyi aydınlatan alevler: nakliye kamyonu ve ev eşyaları zarar gördü

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Kars Sanayi Sitesi içinde park halindeki bir nakliye kamyonunda, içerisinde çeşitli ev eşyaları bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kamyondan yükselen alevleri gören sanayi esnafı durumu fark ederek yetkililere haber verdi ve aynı zamanda iş yerlerinde bulunan yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Müdahale ve hasar:

Yangın kısa sürede büyüdü ve kamyonun büyük bölümünü etkisi altına aldı. Olay yerine sevk edilen Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, esnafın ilk müdahalesinin ardından yangına profesyonel müdahalede bulundu ve alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu kamyondaki yüklenen ev eşyalarının büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olay yerinde inceleme yaparak yangının kaynağını tespit etmeye çalışıyor; henüz kesin bir belirleme yapılmadı. Olayla ilgili güvenlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

KARS’TA SANAYİ SİTESİ’NDE İÇERİSİNDE EV EŞYALARI BULUNAN PARK HALİNDEKİ NAKLİYE KAMYONUNDA YANGIN...

KARS’TA SANAYİ SİTESİ’NDE İÇERİSİNDE EV EŞYALARI BULUNAN PARK HALİNDEKİ NAKLİYE KAMYONUNDA YANGIN ÇIKTI. SANAYİ ESNAFININ İLK MÜDAHALEYİ YAPTIĞI YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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