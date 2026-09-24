Dolar 48,8478 +0,03%
Euro 55,6628 +0,00%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.762,38 -0,29%
EUR/USD 1,1377 -0,10%
Brent Petrol 107,59 +4,38%
--°

Kocasinan'da sokak kazası: bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bisiklet süren 10 yaşındaki S.E.K., 38 AB 195 plakalı halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 19:32

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 19:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kocasinan'da sokak kazası: bisikletli çocuk hayatını kaybetti

olay ve ilk müdahale:

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 727. Sokak’ta bisiklet süren 10 yaşındaki S.E.K., yol üzerinde ilerleyen 38 AB 195 plakalı halk otobüsünün altında kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı ve olay yerindeki görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu.

sürücü ve süreç:

Otobüs şoförü Ş.E. gözaltına alındı. Çocuğun cenazesi alınarak morga kaldırıldı ve olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. Yetkililer, kazanın koşullarının tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

soruşturmanın odağı ve yol güvenliği:

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada; araç hâli, sürücü davranışı, yol koşulları ve çevredeki görgü tanıklarının beyanları değerlendirilecek. Kazanın nedenlerinin netleşmesiyle birlikte gerekli adli ve idari işlemler yapılacak.

Yerel yetkililer ve trafik birimleri, çocukların yaya ve bisiklet güvenliği konusunda bilgilendirme ve denetim çalışmalarının önemine dikkat çekiyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYSERİ&#039;NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE SÜRDÜĞÜ BİSİKLET İLE HALK OTOBÜSÜNÜN ALTINDA KALAN ÇOCUK HAYATINI...

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE SÜRDÜĞÜ BİSİKLET İLE HALK OTOBÜSÜNÜN ALTINDA KALAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yerleşime yakın zeytinlikte çıkan yangın için itfaiye ve orman ekipleri seferde
images

Kovancılar’da anlık refleks kazaya dönüştü: iki kişi yaralandı
images

Adana'da komşu tarafından sopayla darbedilen köpeğin görüntüleri ortaya çıktı
images

Tatvan'da otomobilin gizli bölmesinde 1 kilo 700 gram skunk bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yerleşime yakın zeytinlikte çıkan yangın için itfaiye ve orman ekipleri seferde

Kovancılar’da anlık refleks kazaya dönüştü: iki kişi yaralandı

Adana'da komşu tarafından sopayla darbedilen köpeğin görüntüleri ortaya çıktı

Tatvan'da otomobilin gizli bölmesinde 1 kilo 700 gram skunk bulundu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği