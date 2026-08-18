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Foodist 2026'da Sunar Yağ'ın yenilenen kimliği ve iki yeni profesyonel ürün

Elita Gıda, Foodist 2026'da yenilenen Sunar Yağ marka kimliğini ve profesyonel mutfaklar için geliştirdiği iki yeni ürünü sektör profesyonellerine tanıtacak.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Berk Doğan

Foodist 2026'da Sunar Yağ'ın yenilenen kimliği ve iki yeni profesyonel ürün

Elita Gıda, Foodist 2026'da sektörle buluşuyor

Elita Gıda, 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Foodist 2026 fuarında yenilenen Sunar Yağ marka kimliğini ve profesyonel mutfaklara yönelik çözümlerini tanıtacak. Sunar Yatırım bünyesinde faaliyet gösteren şirket, fuarda Ar-Ge odaklı yaklaşımını, güçlü üretim altyapısını ve inovasyonla şekillenen ürün gamını sektör temsilcilerinin beğenisine sunacak.

organizatörler ve fuarın önemi:

Türkiye Gıda Platformu'nun stratejik desteğiyle düzenlenen organizasyon; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), TİM'e bağlı İhracatçı Birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) gibi paydaşları bir araya getiriyor. Etkinlik, üreticiler, ihracatçılar ve satın alma profesyonelleri için bölgesel ve uluslararası iş birliklerinin şekillendiği önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

yenilenen marka ve yönelim:

Sunar Yağ'ın marka yenileme çalışması, tüketici beklentileri ve pazar dinamikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi. Yenilenen kimlikle marka, geçmişindeki gücü modern bir görünüme ve daha dinamik bir iletişim diline taşıma hedefi güdüyor. Elita Gıda, bu değişimi fuarda ilk kez geniş kitlelerle paylaşacak.

profesyonel mutfaklara iki yeni ürün:

Fuarda ilk kez tanıtılacak ürünler arasında bitkisel susuz kızartmalık yağ ve baklavalık yağ bulunuyor. Profesyonel kullanım için geliştirilen bu ürünler, yüksek performans, uzun kullanım ömrü ve operasyonel verimlilik vaat ederek işletmelerin maliyet yönetimine katkı sağlamayı hedefliyor. Ürünler ayrıca kızartma ve hamur işi uygulamalarında kalite standardının daha uzun süre korunmasına destek olacak şekilde formüle edildi.

Elita Gıda Genel Müdürü Mustafa Çoban, fuarın şirket açısından önemine dikkat çekerek, Foodist'in yalnızca ürün sunumu değil, sektörün geleceğine yönelik iş birliklerinin şekillendiği bir platform olduğunu vurguladı. Çoban, güçlü Ar-Ge altyapısı ve entegre üretim gücünün profesyonel mutfakların kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Foodist 2026, Elita Gıda için hem ürün lansmanlarının hem de yenilenen Sunar Yağ kimliğinin geniş bir kitleyle buluşacağı stratejik bir etkinlik olacak.

ELİTA GIDA, FOODİST 2026’DA YENİLENEN SUNAR YAĞ MARKASINI VE İKİ YENİ PROFESYONEL ÜRÜNÜNÜ...

ELİTA GIDA, FOODİST 2026’DA YENİLENEN SUNAR YAĞ MARKASINI VE İKİ YENİ PROFESYONEL ÜRÜNÜNÜ TANITACAK

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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