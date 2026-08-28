Formula 1 müjdesi İstanbul'a: satranç masasında duyuruldu, Naim Süleymanoğlu merkezinin temeli atıldı

Formula 1 müjdesi:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sultangazi'de katıldığı programlarda İstanbul için önemli bir duyuru yaptı. Bak, yaptığı açıklamada 'Formula 1 önümüzdeki yıldan itibaren 5 yıl boyunca İstanbul Park'ta olacak. 2031 yılına kadar Formula 1 İstanbul'da olacak' dedi ve organizasyonun ülkeye kazandırılmasında Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.

Bu açıklama, Bakan Bak'ın 25 ülkeden 948 sporcunun katıldığı 9. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası'nı ziyaret etmesinin ardından geldi. Turnuva boyunca genç sporcularla bir araya gelen Bak, satranç masasına oturup öğrencilerle de bir süre oyun oynadı.

Satranç ve gençliğe yapılan vurgu:

Bakan Bak, konuşmasında sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmadaki rolünü vurguladı ve satrancın düşünme, strateji geliştirme ve yönetme yeteneklerini güçlendirdiğini belirtti. Kendi ortaokul yıllarında satranç kulübünde olduğunu söyleyen Bak, aileleri çocuklarını sporla buluşturmaya çağırdı.

Sultangazi'nin 2026 Avrupa Spor Şehri unvanına atıf yapan Bak, ilçede yapılan yatırımları ve turnuvaya katılan sporcu sayısını örnek göstererek, Türkiye Satranç Federasyonu başta olmak üzere organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.

Naim Süleymanoğlu Gençlik Spor ve Yaşam Merkezi:

Satranç etkinliğinin ardından Bakan ve protokol, Cebeci Mahallesi'nde inşa edilecek Naim Süleymanoğlu Gençlik Spor ve Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Tören sırasında Naim Süleymanoğlu'nun adının yeni tesiste yaşatılacağı vurgulandı; Bakan Bak, efsane sporcunun dünya çapındaki başarılarına ve özgürlük mücadelesine dikkat çekti.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun tesisin boyutlarını anlattı: yaklaşık 25 bin metrekare alan, 1.500 koltuklu tribünlü kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, 8 spor salonu, antrenman salonları, kütüphane, gençlik ve yaşam merkezleri bulunacak. Belediye başkanı ayrıca tesise ilişkin otopark kapasitesinin kademeli ifade edildiğini söyledi; bir bölüm için 250 araçlık otoparktan ve toplamda 750 araçlık park kapasitesine ulaşılacağından bahsetti.

Belediye ve bakanlık iş birliğiyle hayata geçirilecek tesisin Sultangazi ve Cebeci'ye geniş kapsamlı hizmet sunması, bölgedeki spor altyapısını güçlendirmesi hedefleniyor. Tören boyunca hem genç sporcular hem de bölge halkı yoğun ilgi gösterdi.

Genel olarak Bak, hem uluslararası düzeyde önemli organizasyonların Türkiye'ye çekilmesini hem de yerel düzeyde gençlik ve spor yatırımlarının artmasını sağlayan projelere dikkat çekti ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

CEBECİ NAİM SÜLEYMANOĞLU GENÇLİK SPOR VE YAŞAM MERKEZİ PROJESİ