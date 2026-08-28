Zeytinburnu'da tramvay çarpışması: 9 kişi yaralandı

Zeytinburnu ilçesinde T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı. Çarpışma sırasında yolcular büyük panik yaşadı ve olay yerinde acil müdahale gerektiren yaralanmalar meydana geldi.

olay yerine sevk edilen ekipler:

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay çevresinde güvenlik önlemleri alırken itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada 9 kişi yaralandı ve yaralananlar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

hatta ulaşım düzeni ve açıklama:

Olay nedeniyle hattın işletmesinde kısmi düzenlemeye gidildi. Metro İstanbul yaptığı açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferler Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerini kullandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor ve yetkililer seferlerin normale dönmesi için inceleme yapıyor.

Kazanın nedeni ve oluş şekline ilişkin resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı; soruşturma ve teknik incelemeler devam ediyor.

Zeytinburnu’nda iki tramvay çarpıştı: 9 kişi yaralandı