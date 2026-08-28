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Korkmaz: Süper Lig ve 1. Lig hakem yetiştirme yeri değildir

Osman Zeki Korkmaz, Ümraniyespor maçı sonrası Süper Lig ve 1. Lig'in hakem yetiştirme yeri olmadığını, hakemlerin alt liglerde yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 22:08

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 22:18

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Korkmaz: Süper Lig ve 1. Lig hakem yetiştirme yeri değildir

Korkmaz: Süper Lig ve 1. Lig hakem yetiştirme yeri değildir

Ankara Keçiörengücü teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, Trendyol 1. Lig 4. haftasında sahasında oynadıkları Ümraniyespor maçının ardından hakem yönetimine tepki gösterdi. Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

maçın genel görünümü:

Korkmaz, takımının maç boyunca üretken oynadığını ve birçok net fırsat bulduğunu vurguladı. "Kaçan net gol fırsatlarımız var. 30’a yakın rakip ceza sahasına girdik. Gol beklentisi oranlarına baktığınız zaman zaten maçın ne olduğunu anlatan bir durum bu," dedi. Teknik adam, bu verilerin takımının üstün oyununu ortaya koyduğunu ifade etti.

hakem sistemi eleştirisi:

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında hakem kararlarına açık şekilde tepki gösteren Korkmaz, şunları söyledi: "Süper Lig ve 1. Lig hakem yetiştirme yerleri değildir. Hakemleri 2. Lig’de ve 3. Lig’de yetiştirebilirsiniz. Süper Lig ve 1. Lig artık takımların para harcadığı yerler." Ayrıca maçın sonunda hakemle bazı kararlar nedeniyle tartışma yaşandığını belirtti.

Korkmaz’ın sözleri, lig düzeyinde hakem yetiştirme ve yönetim politikalarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıyabilir. Teknik direktörün vurguladığı nokta, kritik kararların maç sonuçlarına doğrudan etki ettiği iddiası üzerine odaklanıyor.

OSMAN ZEKİ KORKMAZ

OSMAN ZEKİ KORKMAZ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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