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Esenyurt'ta sanayi sitesinde akan derenin rengi ve köpüğü endişe yarattı

Esenyurt'ta Evren 2 Sanayi Sitesi içinden geçen dere köpürdü ve rengi değişti; iddiaya göre suya kimyasal karıştı, olay havadan görüntülendi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Esenyurt'ta sanayi sitesinde akan derenin rengi ve köpüğü endişe yarattı

Olayın detayları:

İstanbul Esenyurt'ta Selahattin Eyyübi Mahallesi Evren 2 Sanayi sitesi içinden geçen derenin suyu aniden köpürdü ve renginde belirgin bir değişim gözlemlendi. Çevrede yaşayanların aktardığına göre olayın yaşandığı bölgede koku yayıldı ve durum kısa sürede fark edildi.

olay yeri ve ilk gözlemler:

Görgü tanıkları ve çevredekilerin bildirimlerine göre, dere önce yoğun şekilde köpürdü, ardından suyun tonu değişti. Değişimin kaynağına dair somut bir tespit haberde yer almıyor; ancak olayın görüldüğü Evren 2 Sanayi sitesi bölgesinde su yüzeyinde köpükleşme ve renk bozulması net biçimde kaydedildi.

iddialar ve görüntüler:

Yerel iddialara göre dereye kimyasal madde karışması söz konusu olabilir; bu iddia henüz resmi makamlarca doğrulanmadı. Olayın görüntüleri havadan kaydedildi ve köpüren, rengini değiştiren su kayıt altına alındı. Bu tür değişimlerin sucul yaşam ve çevre sağlığı açısından risk oluşturabileceği, uzmanların genel değerlendirmelerinde sıkça vurgulanıyor; olayla ilgili resmi bir açıklama haberinizde yer almıyor.

İSTANBUL ESENYURT&#039;TA BİR SANAYİ SİTESİNİN İÇERİSİNDEN GEÇEN DERENİN RENGİ DEĞİŞTİ VE SU KÖPÜRDÜ....

İSTANBUL ESENYURT'TA BİR SANAYİ SİTESİNİN İÇERİSİNDEN GEÇEN DERENİN RENGİ DEĞİŞTİ VE SU KÖPÜRDÜ. DEREYE KİMYASAL MADDE KARIŞTIĞI İLERİ SÜRÜLÜRKEN KÖPÜREN VE RENGİ DEĞİŞEN DERE HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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