Dolar 48,8504 +0,04%
Euro 55,6383 -0,04%
Bist 12.999,71 -1,90%
Altın Gram 6.772,95 -0,14%
EUR/USD 1,1366 -0,19%
Brent Petrol 99,93 +1,84%
--°

Ganos Dağları'nda karacaların sakin gezintisi

Tekirdağ Ganos Dağları'nda kurulan fotokapanlar, ormanlık alanda yiyecek arayan karacaların sakin davranışlarını anbean kaydetti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ganos Dağları'nda karacaların sakin gezintisi

Ganos Dağları'nda karacalar görüntülendi:

Tekirdağ sınırları içinde yer alan Ganos Dağlarının ormanlık alanlarına kurulan fotokapanlar, bu kez bir grup karacayı görüntüledi. Kameralar, hayvanların doğal ortamlarında yiyecek ararken sergiledikleri sakin ve temkinli hareketleri anbean kaydetti.

fotokapanların kaydettiği sahneler:

Görüntülerde bir arada ilerleyen karacaların orman zemini ve dipteki bitki örtüsü arasında besin aradığı, ara sıra durup çevreyi kontrol ettiği ve daha sonra aynı doğal rotada ilerlemeye devam ettiği görülüyor. Bir süre bölgede dolaşan hayvanlar, daha sonra ağaçların arasına doğru kayboldu.

doğal yaşam ve çeşitlilik açısından önemi:

Bu tür kayıtlar, bölgedeki yaban hayatının gözlemlenmesi ve türlerin günlük davranışlarının belgelenmesi açısından değer taşıyor. Fotokapanlar, insan müdahalesi olmadan canlıların doğallığını ortaya koyarak Ganos Dağları çevresindeki biyolojik çeşitliliğin izlenmesine katkı sağlıyor.

Kaydedilen anlar, bölgedeki vahşi yaşamın varlığını ve karacaların orman içindeki yaşam döngüsünü göstermesi bakımından önem taşıyor. Görüntüler aynı zamanda koruma ve izleme çalışmalarında referans oluşturabilecek nitelikte görsel kanıtlar sunuyor.

Ganos Dağları&#039;nda karacalar fotokapana yakalandı

Ganos Dağları'nda karacalar fotokapana yakalandı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çapahasan’da yıllardır beklenen beş sokağın yolları yenileniyor
images

Ören sahili'nde ortaokul öğrencilerinden Dünya Temizlik Günü'ne özel temizlik
images

Ortaokul öğrencileri Ören sahilinde geleceğe temiz miras bıraktı
images

kortejle başlayan festivaller Batman’da coşkuyla açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Okul çevresinde güvenlik alarmı: öğretmene yönelik tehdit iddiası polisi harekete geçirdi

Anadolu Harikalar Diyarı'nda 10 yıl sonra doğan deve kuşları hayata umut verdi

Atakum'da kitap kampanyası 10 binin üzerindeki kitabı kırsala taşımayı hedefliyor

Okul yolunda yitirilen yıllar: öğretmen 14 ay hapis yattı, sekiz yıl sonra beraat etti

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği