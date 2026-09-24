Avdan’ın 30 yıllık su çilesi modern hatla sona erdi

Avdan'da yeni içme suyu hattı devreye alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Soma'ya bağlı Avdan Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışması tamamlandı. Yaklaşık 700 metre uzunluğundaki ana içme suyu hattı, ekonomik ömrünü tamamlamış eski demir boruların yerine modern borularla değiştirildi. Yenileme çalışmasıyla hem suyun iletim kapasitesi artırıldı hem de mahalle sakinlerinin uzun yıllardır yaşadığı aksaklıkların önüne geçilmesi hedeflendi.

çalışmanın teknik boyutu:

Eski demir borularda zaman içinde küflenme, daralma ve tıkanma gibi sorunlar yaşanıyordu; bu durum hem su kalitesini hem de iletim hızını olumsuz etkiliyordu. MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı teknik personeli Mustafa Taran yapılan iş için "Yeni 110’luk HDPE boru çalışması gerçekleştiriyoruz. Demir boruda küfler oluşuyor ve tıkanmalar yaşanıyordu. 30 yıllık sorunu çözüme kavuşturduk" ifadelerini kullandı. Çalışmayla birlikte depodan mahalleye ulaşma süresi eski 40 dakikadan yeni hatta 3 dakikaya düştü; bu da iletim verimliliğinde belirgin bir iyileşme sağladı.

yerel yönetim ve halkın değerlendirmesi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu uygulamanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Musluklardan küflü suyun aktığı, depodan gelen suyun 40 dakika beklendiği günler geride kaldı" diyerek çalışmanın mahalle için önemine vurgu yaptı. Dutlulu, altyapının güçlendirilmesi ve arıza risklerinin azaltılması sayesinde içme suyu hizmetinin daha kesintisiz ve güvenli hale geleceğini belirtti ve 17 ilçede benzer yatırımların sürdürüleceğini söyledi.

Avdan Mahalle Muhtarı Halil Eroğlu ise uzun süredir devam eden mağduriyetin son bulduğunu dile getirerek, mahalle sakinlerinin eski hattan kaynaklı rahatsızlık yaşadığını ve durumu yetkililere ilettiklerini anlattı: "İçme suyu hattımız eski ve devamlı küf geliyordu. Mahalle sakinlerimiz bu durumdan rahatsızdı. Şimdi ise içme suyu hattımız değişti. Besim Başkanımıza teşekkür ederiz." MASKİ Soma İlçe Saha Sorumlusu Şaban Kaya de iletim süresindeki azalmanın çalışmanın somut faydalarından biri olduğunu yineledi.

Proje kapsamında yenilenen hattın, arıza sıklığını azaltması ve içme suyu altyapısının daha uzun yıllar güvenli hizmet vermesi hedefleniyor. Mahalledeki değişim, hem günlük yaşam konforunu artırması hem de su kalitesi açısından önemli bir iyileşme olarak değerlendiriliyor.

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNE BAĞLI AVDAN MAHALLESİ’NDE YAKLAŞIK 30 YILDIR KULLANILAN ESKİ DEMİR İÇME SUYU HATTI YENİLENDİ. YAKLAŞIK 700 METRELİK YENİ HATLA DEPODAN MAHALLEYE SUYUN ULAŞMA SÜRESİ 40 DAKİKADAN 3 DAKİKAYA DÜŞÜRÜLDÜ.