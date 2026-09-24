Ayazlı'da dereye 200 metrelik baks hattı döşeniyor, sel riski azaltılıyor

Ordu Büyükşehir'in müdahalesi:

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Fatsa ilçesi Ayazlı Mahallesi'nde, eski çöp depolama alanının yanında bulunan dere yatağında altyapı çalışması yürütüyor. Bölgeye 1,5 metreye 1,5 metre ebatlarında, toplam 200 metre uzunluğunda beton bakslar yerleştiriliyor.

yapılan çalışma:

Yerleştirilen beton bakslar, yağış anında dere yatağında biriken suyun kontrollü şekilde tahliye edilmesini sağlamak üzere konumlandırılıyor. Ekipler, baksların montajı ve dere yatağındaki düzenlemelerle suyun akışını yönlendirip taşkın ve sel riskini azaltmayı hedefliyor.

neden önem taşıyor:

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Ordu'da yıllık yağış miktarının yüksek olması nedeniyle il genelinde sel ve taşkınlara karşı altyapı çalışmalarının sürdürüldüğü vurgulandı. Çalışmaların amacı, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak ve olası afet risklerini azaltmaktır.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, İLÇENİN AYAZLI MAHALLESİ'NDE ESKİ ÇÖP DEPOLAMA ALANININ YANINDA BULUNAN DEREDE ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİYOR.