Dolar 48,0612 +0,15%
Euro 56,2194 +0,26%
Bist 14.517,98 +0,84%
Altın Gram 7.141,15 +1,10%
EUR/USD 1,1692 +0,09%
Brent Petrol 93,99 +0,22%
--°

Gaziantepli usta ahşap takunyayla unutulan mesleği yaşatıyor

Gaziantep'te 68 yaşındaki Mehmet Başaran, Osmanlı kökenli takunyacılığı atölyesinde el işçiliğiyle sürdürüyor; ürünleri cami ve hamamlara, bazıları yurt dışına gönderiliyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:59

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 10:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gaziantepli usta ahşap takunyayla unutulan mesleği yaşatıyor

takunyacılığın Gaziantep'teki son bekçisi:

68 yaşındaki Mehmet Başaran, Gaziantep'te, Osmanlı döneminden gelen takunyacılık geleneğini tek başına sürdürmeye çalışıyor. Gelişen teknoloji ve değişen yaşam alışkanlıkları nedeniyle unutulmaya yüz tutan bu el sanatını, atölyesinde tamamen el emeğiyle üretiyor. Başaran, ahşabı titizlikle işliyor ve ortaya çıkan takunyalar başta cami ve hamamlar olmak üzere farklı kullanım alanları için Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

tarihi kökeni ve ustanın anlatımı:

Başaran, mesleğe ilişkin anlatımında takunyacılığın tarihine vurgu yapıyor. Mesleği 50 yıldır yaptığını belirten usta, takunyacılığın 1700'lü yıllarda ortaya çıktığını ve "dünyanın ilk sanat mesleklerinden" biri sayıldığını aktarıyor. Kaynaklarda ve ustanın sözlerinde, ayakkabı-terlik bulunmayan dönemlerde ağaç kabukları ve kamışlardan yapılan basit ayak koruyucuların zaman içinde takunyaya dönüştüğü dile getiriliyor; Osmanlı kültüründe takunyaların toplumsal statüyle ilişkilendiği de anlatılıyor.

malzeme seçimi, kullanım alanı ve sağlık iddiaları:

Takunyaların üretiminde ağaç türleri kullanım amacına göre ayrılıyor. Başaran, erkek takunyalarında çınar ve tut ağaçlarını; kadın modellerinde ise ceviz ve gürgen kayın tercih ettiklerini söylüyor. Ürünler özellikle hamam ve camilerde kullanılıyor; farklı modellerin ağaç şekilleri ve dayanıklılığı da kullanım yerine göre değişiyor. Usta, takunyaların ayaktaki nemi aldığı, mikrop ve bakteri üretimini azaltabildiği ve topuk çatlağı ile topuk dikeni şikayetlerine iyi geldiği gibi geleneksel sağlık iddialarını da aktarıyor.

Başaran, Gaziantep'teki meslek temsilcileri içinde kendisini "mesleğin son temsilcisi benim" şeklinde tanımlıyor ve atölyesinin Gaziantep Yaşayan Müze Gümrük Hanında bulunduğunu belirtiyor. Buraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştığını, bazı ürünleri yurt dışına da gönderebildiklerini ifade ediyor. Usta, "gücümüzün, ömrümüzün yettiği yere kadar" bu geleneği yaşatmaya kararlı olduğunu vurgulayarak mirası canlı tutma çabasını sürdürüyor.

MEHMET BAŞARAN

MEHMET BAŞARAN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uludere'de kamu hizmetlerinde verimlilik ve vatandaş odaklılık öncelik oldu
images

BEUN mühendisleri araç altına monte kürekli mekanizma için patent aldı
images

Kilosunu 155'ten 80'e indirdi, küçük işletmeyle hayatını yeniden kurdu
images

Korkuteli'nde bir bağış hikâyesi: Ayşe Arslan tarlasını JAV'ye verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karaburun sahilinde bulunan şüpheli İHA SAS komandolarınca denize çekilip kontrollü şekilde imha edildi

Bandırma borsasında 2026 ayçiçeği sezonu açıldı

Real Madrid kadrosuna deneyimli bek Denzel Dumfries'i kattı

Umurbey çevresinde tarım arazisi yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız