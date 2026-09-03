Gaziantep'te çember daraldı: ağustos operasyonlarında 119 kişi cezaevine gönderildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde ve Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğiyle Ağustos ayında yürütülen yoğun operasyonlarda aranan şahıslara yönelik kapsamlı yakalama çalışmaları yapıldı. Ekipler, farklı suç türlerine yönelik çok sayıda çember operasyonu düzenledi.

operasyon detayları:

JASAT ekipleri öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda bin 207 şahıs yakalandı. Yakalamalar sırasında hedeflenen suç alanları arasında narkotik, hırsızlık, bilişim, dolandırıcılık, yaralama, yağma ve adam öldürme gibi farklı suçlar yer aldı.

adli süreç ve sonuçlar:

Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi; adli süreç sonunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 119 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu sonuç, yürütülen operasyonların aranan şahısların yakalanması ve yargı sürecine aktarılması açısından somut bir adım olduğunu gösteriyor.

Gaziantep'teki jandarma birimleri, Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinasyonu sürdürerek benzer çalışmaların devam edeceğini duyurdu.

GAZİANTEP'TE KESİNLEŞMİŞ CEZAYLA ARANAN 119 ŞAHIS TUTUKLANDI