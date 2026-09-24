Gaziantep'te FETÖ davasında çelişen kararlar: Nakıboğlu ve Orhan K. beraat etti

mahkeme kararları:

Gaziantep'te yürütülen FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin soruşturmada, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma sonunda bir kısım sanıklar hakkında farklı kararlar verildi. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu; karar gerekçesi ve ceza miktarları mahkeme tarafından açıklandı.

duruşma ve kimler hazır bulundu:

Mahkemede tutuklu sanıklar Taner Nakıboğlu, Uğur Ö., Muhammet A.R., Mehmet D. ile tutuksuz sanık Orhan K. hazır bulundu. Sanık avukatları da duruşmada yer aldı. Mahkeme sürecinde firari olduğu belirtilen Mustafa Bora Y. hakkında dosyanın ayrılmasına karar verildi.

sanık savunmaları:

Tutuklu sanık Uğur Ö., telefonunun şifresini polise verdiğini, hakkındaki izdivaç iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve sadece "en fazla 8 öğrenciye ders anlattığını" söyledi; bu eylemi de maddi amaçla yaptığını belirterek sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini talep etti. Taner Nakıboğlu ise önceki davada örgüt üyesi olduğuna dair iddiaları reddetti; şirketin cezaevindeyken kurulduğunu, kendisinin örgüt içinde yer almadığını ve operasyonel hat kullanmadığını ifade etti: "Kimseyle görüşmüyordum, sadece cezaevi arkadaşımla görüştüm."

ceza ve tahliye kararları:

Mahkeme, sanık Mehmet D.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Uğur Ö. hakkında 6 yıl 3 ay, Muhammet A.R. hakkında ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında indirim uygulanarak 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Heyet, Taner Nakıboğlu ve Orhan K. hakkında beraat kararı verirken, firari sanık Mustafa Bora Y.'nin dosyasının ayrılmasına hükmetti. Ayrıca mahkeme, hüküm verilen Uğur Ö., Muhammet A.R. ve Mehmet D. hakkında tahliye kararı verdi.

GAZİANTEP'TE FETÖ'NÜN GÜNCEL YAPILANMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA YARGILAMALARA DEVAM EDİLDİ.