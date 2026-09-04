Gaziantep'te park kavgası 17 yaşındaki gencin ölümüne yol açtı

Gaziantep'te parkta çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde, Almina Melisa Aker Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre iki genç grup arasında başlayan 'küfürleşme' kısa sürede kavgaya dönüştü.

çatışmanın seyri:

Kavga sırasında tarafların silah kullandığı, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi; olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

yaralanma, müdahale ve cenaze işlemleri:

Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan 17 yaşındaki Halil İbrahim Doğruer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi ve Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın ve zanlıları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

KAVGADA SİLAHLA VURULAN 17 YAŞINDAKİ GENÇ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.