Gazipaşa'da sporla kaynaşma: Hasdere'de doğa yürüyüşü

Etkinlik detayları:

Gazipaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Avrupa Spor Haftası kapsamında Hasdere Mahallesi Taşköprü Mevkii'nde düzenlenen doğa yürüyüşü, ilçede geniş katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe Kaymakam Hasan Uğuz, kurum amirleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile farklı yaş gruplarından vatandaşlar katıldı.

Katılım ve rota:

Yürüyüş, Taşköprü mevkiinde doğal güzellikler eşliğinde başladı ve belirlenen güzergahta sürdü. Katılımcılar arasında gençler, orta yaş grupları ve yaşlılar yer aldı; organizasyon, her yaş için uygun tempo ve güvenlik önlemleri sağladı.

Günlük yaşama spor katma hedefi:

Gazipaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Ateş, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada katılımcılara teşekkür etti ve hedeflerini özetledi. Ateş, "Avrupa Spor Haftası kapsamında Hasdere Mahallesi Taşköprü Mevkii’ndeki yürüyüşümüze katılan Kaymakamımız Sayın Hasan Uğuza, kurum amirlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sporun her yaşta yapılabilmesi ve günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Organizatörler etkinlik boyunca, fiziksel aktivitenin günlük yaşama entegre edilmesi gereğine vurgu yaptı ve düzenli sporun toplum sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Yürüyüş, bölgedeki doğal alanların tanıtılmasına da katkı sağladı.

AVRUPA SPOR HAFTASI’NDA GAZİPAŞA’DA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ