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Genç hastanın karnını dolduran 35 santimetrelik kist çıkarıldı, doğurganlığı korundu

Kahramanmaraş'ta 24 yaşındaki Hatice Akdere'nin karnını dolduran yaklaşık 35 santimetrelik yumurtalık kisti, fertilite koruyucu cerrahiyle alınarak doğurganlığı korundu.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Serkan Varol

Genç hastanın karnını dolduran 35 santimetrelik kist çıkarıldı, doğurganlığı korundu

Genç hastanın karnını dolduran 35 santimetrelik kist çıkarıldı, doğurganlığı korundu

Kahramanmaraş’ta 24 yaşındaki Hatice Akdere’nin karnını tamamen dolduran yaklaşık 35 santimetrelik yumurtalık kisti, uygulanan fertilite koruyucu cerrahiyle çıkarıldı. Operasyonda hem kist alındı hem de hastanın doğurganlığı korunacak biçimde yumurtalık ve rahim muhafaza edildi.

Tanı süreci ve cerrahi karar:

Akdere, karın bölgesindeki belirgin şişlik nedeniyle çeşitli merkezlere başvurduktan sonra Sular Akademi Hastanesine yönlendirildi ve Jinekolojik Onkoloji, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Phd. Op. Dr. Ferah Kazancı tarafından muayene edildi. Yapılan tetkikler sonucunda, karnın büyük bölümünü kaplayan ve yumurtalıklardan kaynaklanan yaklaşık 35 santimetrelik kist saptandı. Hastanın yaşı ve bekâr olması sebebiyle tedavi planında fertilite koruma öncelik kazandı.

Fertilite koruyucu cerrahi nasıl uygulandı:

Ameliyat sırasında kistin bulunduğu alan dikkatle temizlendi ve kist çıkarılırken kistin ait olduğu yumurtalık korundu. Aynı zamanda diğer yumurtalık ve rahim de korunarak, hastanın ileride gebelik şansının sürdürülmesi hedeflendi. Cerrahi ekip, organ koruyucu yaklaşımı benimseyerek minimal invaziv ve dokuyu koruyan tekniklere önem verdi.

Dr. Ferah Kazancı, genç ve bekar hastalarda doğurganlığın korunmasının cerrahi planlamada öncelikli olduğunu vurguladı. Kazancı, fertilite koruyucu cerrahinin sadece iyi huylu kistlerde değil; erken evrede tespit edilen bazı jinekolojik tümörlerde ve uygun olgularda da uygulanabildiğini belirtti.

Uzman, özellikle borderline over tümörleri, erken evre endometrium kanseri ve bazı rahim ağzı kanseri olgularında seçici cerrahi yaklaşımlarla doğurganlığın korunabildiğini, ayrıca çocukluk çağı kanserlerinde kemoterapi veya radyoterapi öncesi yumurta dokusu veya olgun oosit dondurma yöntemleriyle de doğurganlık koruması sağlandığını aktardı.

Hastanın taburculuk sürecine ilişkin Kazancı, Akdere'nin sağlığına kavuştuğunu ve düzenli kontrollerin planlandığını, gerektiğinde tüp bebek yönlendirmesi ve takip biyopsilerinin yapılacağını söyledi.

Hastanın kendisi, daha önce gittiği merkezlerde bazen yumurtalıklarının alınabileceği, doğurganlığının tehlikeye girebileceği ve kanser şüphesiyle karşılaştığını anlattı. Akdere, Ferah Kazancı ile yapılan görüşmenin ardından doğurganlığı korunarak ameliyat edilebileceğinin söylenmesiyle rahatladığını, ameliyatın başarılı geçtiğini ve şu an iyi olduğunu ifade etti.

Bu vaka, genç hastalarda kozmetik veya yaşam kalitesini bozan büyük hacimli pelvik kitlelerin doğru merkezlere yönlendirilmesi ve fertilite koruyucu yaklaşımın erken dönemde planlanmasının önemini gösteriyor. Hastanın durumunda olduğu gibi, uygun olgularda kistin çıkarılmasıyla birlikte üreme organlarının korunması mümkün olabiliyor.

35 santimetrelik kist, genç hastanın doğurganlığı korunarak çıkarıldı

35 santimetrelik kist, genç hastanın doğurganlığı korunarak çıkarıldı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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