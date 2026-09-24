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Gençlere sınav yolculuğunda rehberlik: Efeler Belediyesi semineri düzenledi

Efeler Belediyesi'nin seminerinde 12. sınıf öğrencileri ve mezunlara verimli çalışma, zaman yönetimi, sınav becerileri ve motivasyon desteği sağlandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Emre Koç

Gençlere sınav yolculuğunda rehberlik: Efeler Belediyesi semineri düzenledi

Efeler Belediyesi rehberlik semineri

Efeler Belediyesi, 12’nci sınıf öğrencileri ve mezunlara yönelik düzenlediği rehberlik semineriyle gençlere sınav hazırlığında kapsamlı destek sundu. Başkan Anıl Yetişkin öncülüğünde hayata geçirilen çalışmalar, ekonomik şartlar nedeniyle eğitim desteğine erişimde güçlük yaşayanlar başta olmak üzere her gencin eşit fırsatlarla geleceğe hazırlanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Seminerde ele alınan konu başlıkları:

Adnan Menderes Kitap Kafe’de gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara verimli ders çalışma teknikleri, zaman yönetimi, sınav becerileri, odaklanma, planlı çalışma ve motivasyon gibi sınav hazırlık sürecinin kritik başlıkları aktarıldı. Paylaşılan yöntemler, öğrencilerin kendi çalışma düzenlerini oluşturmalarına ve zamanı daha etkin kullanmalarına yardımcı olacak pratik öneriler içeriyordu.

Katılımcı ve uygulama detayları:

Yıl boyunca devam etmesi planlanan buluşmada Psikolojik Danışman Hatice Alboğa Kutlu gençlerle bir araya geldi. Etkinlik, öğrencilerin sınav stresini azaltmayı, hedeflerine daha emin adımlarla yürümelerini sağlamayı ve gelecek planlamasında daha bilinçli kararlar almalarına katkı sunmayı amaçlıyor. Seminer sayesinde gençler, sınav yolculuğuna daha hazırlıklı ve motive bir şekilde devam etme imkânı buldu.

EFELER BELEDİYESİ’NİN 12’NCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLARA YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ REHBERLİK...

EFELER BELEDİYESİ’NİN 12’NCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLARA YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ REHBERLİK SEMİNERİNDE GENÇLERE VERİMLİ DERS ÇALIŞMA, ZAMAN YÖNETİMİ, SINAV BECERİLERİ VE MOTİVASYON KONULARINDA DESTEK VERİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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