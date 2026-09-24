Yüksekova'da alzheimer tedavisinde bölge sınırlarını aşan merkez

Yüksekova Devlet Hastanesi, son dönemde hizmet kalitesini yükselterek sadece Hakkari ve çevre illere değil, İran ve Irak gibi komşu ülkelerden gelen alzheimer hastalarını da ağırlamaya başladı. Kurumun nöroloji bölümüne katılan uzmanların ve uygulanan nitelikli tanı-tedavi süreçlerinin, merkezin tercih edilmesinde belirleyici olduğu belirtiliyor.

hasta profili ve bölgesel ihtiyaç:

Nöroloji Uzmanı Dr. Kadriye İrem Carus Musaoğlu Yüksekova'nın demografik yapısına dikkat çekiyor; bölgede yaşlı nüfusun yoğun olması nedeniyle alzheimer tipi demans vakalarına sık rastlandığını söylüyor. Dr. Musaoğlu, başarılı yaklaşımlar sayesinde yalnızca yurt içinden değil, İran ve Irak'tan da çok sayıda hastanın şifa aramak için merkeze başvurduğunu vurguluyor. Başvuruların artışı, hastanenin bölgesel bir sağlık üssü olma hedefini güçlendiriyor.

tanı ve tedavi yaklaşımı:

Dr. Musaoğlu, alzheimer hastalığını hafıza, öğrenme, karar verme ve muhakeme gibi becerilerde günlük yaşamı olumsuz etkileyen ilerleyici nörolojik bir rahatsızlık olarak tanımlıyor. Hastalığın sık tekrarlayan konuşma ve sorular (perseverasyon), para hesabı yapmakta zorlanma, giyinme ve yemek yapma gibi temel günlük yaşam aktivitelerinde geri kalma belirtileriyle kendini gösterdiğine dikkat çekiyor.

Tanıda fonksiyon testleri, detaylı görüntüleme ve laboratuvar yöntemleri etkin biçimde kullanılıyor. Hastalar hafif, orta ve ağır evrelere ayrılıyor; tedavi planlamasında hastanın eşlik eden kronik rahatsızlıkları göz önünde bulundurularak kişiye özel yol haritası çiziliyor. Süreçte hastaların uyku kalitesi ve günlük yaşam bağımsızlıkları öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

koruyucu alışkanlıklar ve yaşam tarzı önerileri:

Dr. Musaoğlu, beyin sağlığını dinamik tutmak için önerdiği alışkanlıkları şöyle sıralıyor: eğitim düzeyiyle paralel olarak bolca kitap okumak, bulmaca çözmek ve güncel gelişmeleri takip etmek zihinsel zindeliği korur. Okuma yazma bilmeyen bireyler için ise sosyal yaşamın içinde aktif kalmak ve bağımsızlıklarını desteklemek büyük önem taşıyor.

Yüksekova Devlet Hastanesi, uygulanan tedavi protokolleri ve uzman kadrosuyla bölgesel hizmet ağını genişletirken uluslararası alanda örnek bir merkez olma yolunda ilerliyor. Hizmetin erişilebilirliği ve nitelikli yaklaşımlar, hastaların ve yakınlarının merkeze olan güvenini artırıyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ, KALİTESİ HER GEÇEN GÜN ARTTIRARAK BÖLGE İLLERİNİN YANI SIRA İRAN VE IRAK’TAN GELEN ALZHEİMER HASTALARINA DA HİZMET VERİYOR.