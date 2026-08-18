Gördes'te ulaşım standardı ikinci kat soğuk asfaltla yükseliyor

gördes bağlantı yolu yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde Karayağcı ile Kayacık mahallelerini birbirine bağlayan 14 kilometrelik güzergahta ikinci kat soğuk asfalt uygulamasını büyük oranda tamamladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların kalan bölümlerinin kısa süre içinde bitirilmesi planlanıyor.

çalışmanın kapsamı ve amaçları:

Proje kapsamında, yolun hem dayanıklılığı hem de sürüş konforunun artırılması hedefleniyor. Tamamlandığında bölge halkının ulaşımı daha güvenli hale gelecek ve günlük erişim süreleri iyileşecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu çalışmaların kent genelindeki yol bakım ve onarım programının parçası olduğunu vurguladı; ilçe genelinde emülsiyonlu sathi kaplama imalatının toplam 31 kilometreye ulaştığını ve bakım-onarım hamlelerinde 3 bin 800 ton rotmiks malzeme kullanıldığını aktardı.

süreç, yerel talepler ve kurum koordinasyonu:

Gördes Koordinatörü Ercan Yiğit yolun ilk kat asfaltının yaklaşık on yıl önce yapıldığını, o tarihten bu yana yama çalışmalarına rağmen çukurların oluştuğunu belirtti. Muhtar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yapılan incelemelerin ardından konunun Başkan Dutlulu'ya iletildiği ve ikinci kat soğuk asfalt uygulamasının başlatıldığı kaydedildi. Yiğit, yapılan çalışmalarda emeği geçen başkan ve Fen İşleri ekiplerine teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, sadece yeni yol yapmakla kalmayıp mevcut yolların bakımını da sürdürerek Manisa'nın her ilçesine dengeli hizmet ulaştırmayı, ulaşım altyapısını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtiyor. Gördes'teki bu 14 kilometrelik güzergahtaki çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki erişilebilirlik ve yol güvenliği önemli ölçüde artacak.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GÖRDES’TE KARAYAĞCI VE KAYACIK MAHALLELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN 14 KİLOMETRELİK YOLDA İKİNCİ KAT SOĞUK ASFALT ÇALIŞMALARINDA SONA GELDİ. YOLUN TAMAMLANMASIYLA BÖLGEDEKİ ULAŞIMIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GELMESİ HEDEFLENİYOR.