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Görev süresini tamamlayan komutanlardan başkan Yalçın’a veda ve teşekkür

Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz ile Hava Tuğg. Volkan Ersun Acar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı ziyaret ederek veda etti ve teşekkürlerini iletti.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Serkan Varol

Görev süresini tamamlayan komutanlardan başkan Yalçın’a veda ve teşekkür

Talas belediyesinde resmi veda ziyareti

Kayseri'de görev sürelerini tamamlayan Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz ile 2’nci Hava İkmal Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğg. Volkan Ersun Acar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret ederek veda etti.

ortak çalışma ve hizmetlere vurgu:

Başkan Yalçın, ziyaret sırasında komutanlarla geçen dönemde uyum içinde çalışıldığını vurguladı. Yapılan görüşmede, Kayseri ve Talas için gerçekleştirilen hizmetler ve iş birliğinin önemine dikkat çekildi; Yalçın, bu katkılardan dolayı komutanlara teşekkür etti.

veda ve iyi dilekler:

Ziyaret, karşılıklı teşekkürlerin iletilmesiyle sona erdi. Belediye ile askeri kurumlar arasındaki koordinasyonun sürekliliğinin önemine değinilerek, görev sürelerini tamamlayan komutanlara teşekkür edildi.

KAYSERİ’DE GÖREV SÜRELERİNİ TAMAMLAYAN GARNİZON KOMUTANI HV. PLT. TUĞG. HASAN VOLKAN GÜLERYÜZ VE...

KAYSERİ’DE GÖREV SÜRELERİNİ TAMAMLAYAN GARNİZON KOMUTANI HV. PLT. TUĞG. HASAN VOLKAN GÜLERYÜZ VE 2’NCİ HAVA İKMAL BAKIM FABRİKA MÜDÜRÜ HAVA TUĞG. VOLKAN ERSUN ACAR, TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN’A VEDA ZİYARETİNDE BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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