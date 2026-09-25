Görevdeki Türk gemileri Somali açıklarında sondaj ve yardımcı gemilere refakat ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Deniz Görev Grubu unsurlarının Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut ve Sancar yardımcı gemilerine Somali açıklarında refakat ve koruma görevini sürdürdüğünü bildirdi.

görevdeki birimler ve kapsamı:

Paylaşımda, Grubun bünyesindeki TCG Göksu, TCG Gelibolu, TCG Bartın ve TCG Yzb. Güngör Durmuş gemilerinin adı yer aldı. Bakanlık, bu unsurların söz konusu gemilere yönelik refakat ve koruma görevini aralıksız icra ettiğini vurguladı.

bakanlığın açıklaması:

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun Somali açıklarında devam ettiğini ve görevlerin kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), SOMALİ DENİZ GÖREV GRUBU UNSURLARININ, ÇAĞRI BEY SONDAJ GEMİSİ İLE KORKUT VE SANCAR YARDIMCI GEMİLERİNE YÖNELİK SOMALİ AÇIKLARINDAKİ REFAKAT VE KORUMA GÖREVİNE ARALIKSIZ DEVAM ETTİĞİ BİLDİRDİ.