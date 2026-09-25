Dolar 48,9617 +0,02%
Euro 55,8447 +0,31%
Bist 12.906,37 +0,14%
Altın Gram 6.834,35 +1,01%
EUR/USD 1,1400 +0,17%
Brent Petrol 98,83 -1,39%
--°

Sultandağı'nda kadın çiftçilere süt ürünleriyle gelir artırma eğitimi

Afyonkarahisar Sultandağı'nda düzenlenen eğitimde kadın üreticilere süt ürünleri üretimi, hijyen, muhafaza ve pazarlama teorik ve uygulamalı anlatıldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sultandağı'nda kadın çiftçilere süt ürünleriyle gelir artırma eğitimi

Sultandağı'nda süt üretiminde uygulamalı eğitim

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kırsal alanda yaşayan kadınların üretime katılımını artırmak amacıyla düzenlenen Süt Ürünleri Üretimi ve Pazarlama Eğitimi tamamlandı.

Eğitim kapsamında katılımcılara süt ürünlerinin üretim aşamaları, hijyen şartları, muhafaza yöntemleri ve pazarlama süreçleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Çalışmalar Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütüldü.

Uygulamalı üretim ve hijyen eğitimi:

Teorik anlatımların yanında uygulamalı çalışmalar ön plandaydı; kursiyerlerle birlikte pastörize beyaz peynir üretimi adım adım gösterildi. Üretim sürecinin her aşamasında hijyen ve saklama koşullarına dikkat çekildi.

Taze ürün tatımı ve pazarlama becerileri:

Eğitimin sonunda hazırlanan taze peynirler katılımcılara ikram edildi. Programın hedefi, kırsal kalkınmayı destekleyerek kadınların tarımsal üretimdeki bilgi ve deneyimlerini artırmak ve pazarlama kapasitesini güçlendirmek olarak açıklandı.

Yetkililer, bölgedeki eğitim çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti ve benzer uygulamaların yerel ekonomiye katkı sağlayacağına işaret etti.

AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE KIRSAL ALANDA YAŞAYAN KADINLARIN ÜRETİME KATILIMINI...

AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE KIRSAL ALANDA YAŞAYAN KADINLARIN ÜRETİME KATILIMINI DESTEKLEMEK VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA ‘SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMA EĞİTİMİ’ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeni dönemde Aydın Şehir Hastanesi'nde ekip vurgusu: başhekim hekimlerle bir ara...
images

Haçkalı Baba kavşağına yeni köprüyle trafikte rahatlama hedefleniyor
images

Şırnak’ta evde sağlık ağı güçlendi: 8 ayda 30 bin 895 ziyaret
images

Dezenformasyonun gölgesinde iletişim: Duran'dan uyarı ve yerel medyaya çağrı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da aranan kişi Eyyübiye'de jandarma ekiplerince yakalandı

Kış ayları sporla geçecek: Yıldırım kış spor okulları çocukları bekliyor

Enflasyonla mücadelede reel sektöre öncelik çağrısı

Yeni dönemde Aydın Şehir Hastanesi'nde ekip vurgusu: başhekim hekimlerle bir arada

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı