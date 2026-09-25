Sahada hazırlık: UMKE Elazığ'da acil müdahale ünitelerinin kurulumu ve işletilmesini eğitti

UMKE'den Elazığ'da acil müdahale eğitimi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından düzenlenen "Acil Müdahale Ünitesinin Kurulumu ve İşletilmesi Eğitimi" kursiyerlere uygulamalı bilgiler sundu. Eğitim, olası afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin hızlı ve düzenli yürütülmesine odaklandı.

Eğitimin içeriği:

Program kapsamında katılımcılara acil müdahale araçları, çadır sistemi ve donanımları, tıbbi ve teknik ekipmanlar ile tıbbi cihazların kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Ayrıca hasta kayıt modülünün kullanımı ve Acil Sağlık Otomasyon Sistemi (ASOS) hakkında uygulamalı bilgilendirmeler yapıldı.

Hedef ve uygulama becerileri:

Eğitimin temel amacı, UMKE ekiplerinin acil müdahale ünitelerinin kurulumu ve işletilmesi konusundaki bilgi düzeyini ve saha uygulama becerilerini geliştirmekti. Katılımcıların hem ekipman yönetimi hem de hasta takip süreçlerinde koordinasyonu artırmaları hedeflendi.

Uygulamalı eğitimlerle çadır kurulumundan tıbbi cihazların çalıştırılmasına kadar pratik adımlar gösterildi ve senaryolar üzerinden tatbikatlar yapılarak ekiplerin yetkinliği pekiştirildi. Bu sayede afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin daha koordineli ve etkin şekilde sunulması amaçlandı.

ELAZIĞ'DA ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİBİ (UMKE) TARAFINDAN ACİL MÜDAHALE EĞİTİMİ VERİLDİ