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Görüntüler kaydetti: Bursa'da hatalı dönüş çarpışması

Bursa Osmangazi'de hatalı dönüş yapan bir araç, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı; kaza anı, başka bir aracın kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Görüntüler kaydetti: Bursa'da hatalı dönüş çarpışması

kaza anı araç kamerasına yansıdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi Kavaklı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, hatalı dönüş yapan bir otomobil ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da gözle görülür hasar meydana geldi.

kaza anının görüntülenmesi:

Bölgede seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, hatalı dönüş yapan aracın karşı yönden gelen araca çarptığı anlar net biçimde görülüyor. Kayıtlar, çarpışmanın oluş şeklini ve araçların birbirine çarpma anındaki konumunu saniye saniye aktarıyor.

trafik güvenliği ve dikkat edilmesi gerekenler:

Olayla ilgili resmi açıklama yapılmadı; ancak yayılan görüntüler, dönüş manevralarında dikkat ve uygun alan ayrılmasının önemini ortaya koyuyor. Trafikte doğru işaretleme ve dikkatli sürüş, benzer kazaların önlenmesinde belirleyici rol oynuyor.

BURSA’DA HATALI DÖNÜŞ YAPAN OTOMOBİL, KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI. İKİ OTOMOBİLİN...

BURSA’DA HATALI DÖNÜŞ YAPAN OTOMOBİL, KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI. İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZA ANI, SEYİR HALİNDEKİ BAŞKA BİR ARACIN KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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