Görüntüler kaydetti: Bursa'da hatalı dönüş çarpışması

kaza anı araç kamerasına yansıdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi Kavaklı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, hatalı dönüş yapan bir otomobil ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da gözle görülür hasar meydana geldi.

kaza anının görüntülenmesi:

Bölgede seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, hatalı dönüş yapan aracın karşı yönden gelen araca çarptığı anlar net biçimde görülüyor. Kayıtlar, çarpışmanın oluş şeklini ve araçların birbirine çarpma anındaki konumunu saniye saniye aktarıyor.

trafik güvenliği ve dikkat edilmesi gerekenler:

Olayla ilgili resmi açıklama yapılmadı; ancak yayılan görüntüler, dönüş manevralarında dikkat ve uygun alan ayrılmasının önemini ortaya koyuyor. Trafikte doğru işaretleme ve dikkatli sürüş, benzer kazaların önlenmesinde belirleyici rol oynuyor.

BURSA’DA HATALI DÖNÜŞ YAPAN OTOMOBİL, KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI. İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZA ANI, SEYİR HALİNDEKİ BAŞKA BİR ARACIN KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.