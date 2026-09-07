Görüntüler soruşturmayı başlattı: Malatya'da parkta 17 yaşındaki çocuğa saldırı

Olay, 6 Eylül 2026'da Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 4-5 kişilik grupla karşılaşan 17 yaşındaki O.K.E., gruptakiler tarafından darp edildi. Saldırı anları bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerin daha sonra bir yakını aracılığıyla aileye gönderildiği ve saldırının aile tarafından yetkililere taşındığı belirtildi. Oğlunun can güvenliğinden endişe ettiğini ifade eden anne Güley Ertaş, yetkililerden yardım talep etti.

valilikten yapılan açıklama:

Malatya Valiliği, bazı internet haber sitelerinde yayılan görüntülere ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığını duyurdu. Yapılan araştırmada olayın 6 Eylül 2026 tarihinde Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi'nde gerçekleştiği belirlendi.

gözaltılar ve soruşturmanın seyri:

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda mağdur O.K.E.'nin ifadesine istinaden A.S.Ç., A.T.K. ve Y.K. isimli çocukların yakalandığı ve olayla ilgili gerekli tahkikatın başlatıldığı bildirildi. Emniyet ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

Olayın cep telefonu kamerasına yansımış olması, hem adli sürecin hem de ailenin talep ettiği güvenlik önlemlerinin önemini artırdı. Yetkililerden gelecek ek açıklamalarla soruşturmanın ayrıntıları netleşecek.

MALATYA’DA 17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA PARKTA SALDIRI: 3 ÇOCUK GÖZALTINDA