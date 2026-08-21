Göztepe atağa kalktı: Akonnor'la sekizinci imza

Göztepe transfer dönemini hızlandırdı

Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında tempoyu yükseltti. Son hamle olarak Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı sol bek Richard Akonnor'u kadrosuna katarak yaz dönemindeki sekizinci takviyesini tamamladı. Kulübün kısa sürede yaptığı birden fazla imza, yönetimin kadroyu hem derinleştirme hem de rekabetçi bir yapı kurma hedefini gösteriyor.

yaz transferleri ve kadro rotasyonu:

İzmir ekibi transfer dönemine golcü Sinclair Armstrong ile başlayıp, hücum hattına ikinci forvet olarak Andre Henrique'yi ekledi. Orta saha rotasyonunu Alex Matos ile güçlendiren takım, savunmaya Noah Sonko Sundberg'i ve kaleye de Luka Gugeshashvili'yi dahil etti. Ayrıca hücuma Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK) ve Bekir Turaç Böke (Sivasspor) takviyeleri yapıldı. Bu hareketlerin tamamı, yönetimin farklı mevkilerde alternatifler oluşturmaya yönelik stratejisini yansıtıyor.

gidenler ve finansal gelişmeler:

Göztepe, Anthony Dennis'in transferinde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira ile anlaşmaya vardı. Tarafların şartlarda uzlaştığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği belirtilirken, kulübün söz konusu satıştan 5 milyon euro bonservis geliri elde edeceği öğrenildi. Bu gelir, kulübün hem yeni takviyelere kaynak yaratması hem de finansal dengeyi korumasına katkı sağlayacak.

sakatlık ve genç oyuncu gelişimi:

Hazırlık döneminde oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan Noah Sonko Sundberg'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı; bu durum savunma planlamasında kısa vadeli değişiklikleri zorunlu kılıyor. Öte yandan genç oyuncu Pah Franck Gouhon, sezon sonuna kadar Malta ekiplerinden Zabbar St. Patrick FC'ye kiralandı. Kulübün gençlere oyun zamanı sağlayarak gelişimlerini takip etme politikası, Gouhon hamlesinde de kendini gösterdi.

Kadroya şu ana kadar eklenen 8 yeni isimle Göztepe, transfer döneminde aktif bir profil çiziyor. Yönetim, önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması beklenen oyuncuların yerlerini yeni takviyelerle doldurmaya devam etmeyi planlıyor.

SARI-KIRMIZILILAR, SON OLARAK BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VATANDAŞI SOL BEK RİCHARD AKONNOR’U KADROSUNA KATARAK YAZ TRANSFER DÖNEMİNDEKİ 8. TAKVİYESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.