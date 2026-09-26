Güroymak'ta hizmet köprüsü: 15 muhtar dernek çatısında buluştu

Muhtarlar birlik mesajı verdi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde merkez ve köylerde görev yapan 15 muhtar, Güroymak Merkez Belde ve Köy Muhtarları Yardımlaşma Dayanışma Derneği çatısı altında toplandı. Derneğin kuruluş süreci ve ilk çalışmaları kapsamında düzenlenen buluşmada hem bölgesel hem de mahalle düzeyinde iş birliği vurgulandı.

Derneğin ilk kongresinin daha önce gerçekleştirildiği ve muhtarların bir araya gelmesinin yemekli bir toplantı şeklinde düzenlendiği belirtildi. Toplantıyı organize edenler arasında Şirintepe Mahallesi Muhtarı Şerif Önder de yer aldı.

Buluşmanın amacı:

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, muhtarlar ile devlet kurumları ve yerel yönetimler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ana hedef olarak öne çıktı. Katılımcılar, mahalle sakinlerinin talep, ihtiyaç ve sorunlarının ilgili mercilere doğru ve etkin bir şekilde iletilmesinin önemine dikkat çekti.

Alınan kararlar ve yol haritası:

Muhtarlar Derneği Başkanı Eşref Önder toplantıda, 'Yapılan değerlendirmeler neticesinde; devlet kurumları ile yerel yönetimler arasında sağlıklı ve güçlü bir iletişim köprüsü oluşturulması, mahalle sakinlerimizin talep, ihtiyaç ve sorunlarının ilgili mercilere doğru ve etkin bir şekilde aktarılması ve mevcut ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi yönünde karar alınmıştır' ifadelerini kullandı.

Dernek, bundan sonraki dönemde devlet kurumları, yerel yönetimler ve vatandaşlar arasında güçlü bir iletişim ve iş birliği köprüsü oluşturma anlayışıyla hareket edeceğini; birlik, beraberlik, dayanışma ve ortak akıl çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. Katılımcılar, alınan kararların bölge ve mahallelere hayırlı olmasını temenni etti.

BİTLİS'İN GÜROYMAK İLÇESİNDE MERKEZ VE KÖYLERİNDE GÖREV YAPAN 15 MUHTARI TEK ÇATI ALTINDA TOPLANDI.