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Mahalle mahalle afet bilinci: Eskişehir'de eğitim seferberliği

Eskişehir AFAD ekipleri, Şirintepe, Kurtuluş ve Deliklitaş mahallelerinde gönüllülerle afet eğitimi verdi; 'hazırlık mahalleden başlar' vurgulandı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mahalle mahalle afet bilinci: Eskişehir'de eğitim seferberliği

Eskişehir'de mahalle bazlı afet eğitimi

Eskişehir Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, mahalle bazlı afet eğitimleri gerçekleştirdi. Eğitimler Şirintepe Mahallesi'nde başlayıp Kurtuluş ve Deliklitaş mahallelerinde devam etti.

Eğitimin amacı ve yaklaşımı:

AFAD ekipleri, vatandaşlara muhtemel bir afet durumunda ne yapmaları gerektiğini anlattı ve temel hazırlık adımlarına ilişkin rehberlik sundu. Çalışmalarda, AFAD ekiplerinin gönüllü ekiplerinin mahalle mahalle büyüdüğü vurgulandı.

Toplumsal bilinç ve mesaj:

AFAD Eskişehir'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Çünkü afetlere hazırlık mahalleden başlar" denilerek yerel düzeyde bilinçlendirme çabalarının önemi belirtildi.

ESKİŞEHİR AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) EKİPLERİNCE MAHALLE BAZLI AFET EĞİTİMİ...

ESKİŞEHİR AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) EKİPLERİNCE MAHALLE BAZLI AFET EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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