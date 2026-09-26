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Osmaniye'de zimem geleneğiyle 87 bin lira veresiye kapatıldı

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, mahalle bakkalındaki veresiye kayıtlarını görüntülü görüşmeyle tespit edip toplam 87 bin TL borcu ödedi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Osmaniye'de zimem geleneğiyle 87 bin lira veresiye kapatıldı

Osmaniye'de zimem geleneğiyle 87 bin lira veresiye kapatıldı

Osmanlı döneminden günümüze uzanan zimem defteri geleneği Osmaniye'de yeniden yaşatıldı. Belediye Başkanı İbrahim Çenet, ihtiyaç sahibi ailelerin mahalle bakkalındaki veresiye borçlarını kapatarak sosyal belediyecilik anlayışını pratiğe döktü.

Geleneğin anlamı ve uygulama biçimi:

Zimem defteri, geçmişte kimlik belirtilmeden ihtiyaç sahiplerinin borçlarının kapatılmasını öngören bir dayanışma biçimiydi. Günümüzde bu uygulama, belediyelerin ve hayırseverlerin ara buluculuğuyla mahalli esnafın veresiye kayıtları üzerinden gerçekleştiriliyor. Osmaniye uygulaması da bu çerçevede, mahallenin bakkalındaki kayıtlar esas alınarak yapıldı.

Başkanın müdahalesi ve sonuçları:

İstiklal Mahallesi'nde bakkallık yapan Ercan Solak ile görüntülü görüşme yapan İbrahim Çenet, Solak'ın belirlediği ve borcunu ödeyemeyen ailelerin listesini aldı. Görüşmenin ardından başkan, belirlenen ailelerin toplam 87 bin TL tutarındaki veresiye borcunu ödedi. Solak, bu destekten ötürü başkana teşekkür etti ve uygulamanın örnek teşkil etmesini diledi.

Solak, belediyeciliğin sosyal boyutuna vurgu yaparak, belirtilen 5-6 ihtiyaç sahibi aileyi önceliklendirdiklerini aktardı. Ödeme sonrası hem esnaf hem de mahalle sakinleri arasında memnuniyet oluştu; Solak, yapılan yardımın paylaşılmasının ve benzer örneklerin artmasının önemine değindi.

Uygulama, Osmaniye'de düzenli aralıklarla devam ettirilebilecek bir sosyal dayanışma pratiği olarak sunuluyor. Belediye tarafından yürütülen bu tür girişimler, geleneksel destek mekanizmalarını günümüz ihtiyaçlarıyla buluşturma amacı taşıyor.

OSMANİYE’DE OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE UZANAN &quot;ZİMEM DEFTERİ&quot; GELENEĞİ SÜRÜYOR. BORCUNU ÖDEMEKTE...

OSMANİYE’DE OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE UZANAN "ZİMEM DEFTERİ" GELENEĞİ SÜRÜYOR. BORCUNU ÖDEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN AİLELERİN MAHALLE BAKKALINDAKİ TOPLAM 87 BİN TL’LİK VERESİYE BORCU ÖDENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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