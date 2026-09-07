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Gürsu'da geç dönem nektarin tarlada 30-40 lirayı gördü, üretici rahatladı

Gürsu'da geç dönem nektarin tarlada kilosu 30-40 liraya yükseldi; yazdaki arz fazlası sonrası azalan ürün üreticinin gelirini toparladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:12

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Gürsu'da geç dönem nektarin tarlada 30-40 lirayı gördü, üretici rahatladı

tarlada fiyat üçe katlandı:

Bursa'nın Gürsu ilçesi, Türkiye'nin şeftali ve nektarin üretim merkezlerinden biri olarak bu yıl geç dönem nektarinde beklenmedik bir toparlanma yaşadı. Yaz aylarında yoğun arz nedeniyle tarlada kilosu 10 liraya kadar gerileyen nektarin, geçici cinslerin devreye girmesi ve piyasanın daralmasıyla dalında 30-40 lira bandına yükseldi.

arz-talep dengesi nasıl değişti:

Temmuz ve ağustos aylarında tüm çeşitlerin eş zamanlı olgunlaşması ve zayıf kalan ihracat, fiyatların çakılmasına yol açmıştı. Ancak tarlada ürünün azalması ve geç dönem, dayanıklı cinslerin piyasaya çıkmasıyla arz-talep dengesi yeniden kuruldu. Bu cinsler, soğuk hava depolarında yaklaşık iki ay bozulmadan kalabildikleri için hem iç pazarda hem de ihracat pazarlarında daha talep görüyor; özellikle Rusya, Azerbaycan, Balkanlar ve Orta Asya pazarlarına yönelik gönderilerde avantaj sağlıyor.

üreticilerin değerlendirmesi:

Gürsu Ziraat Odası Meclis Üyesi Mehmet Yıldırım, piyasa hareketliliğini değerlendirirken şunları söyledi: "Yaz döneminde ürün boldu. İhracat olmadığı için mal tüccarın elinde kaldı ve piyasayı düşürdü. Şimdi tarlada ürün bitti, geçici cinsler piyasayı hareketlendirdi. 10 liraya kadar düşen nektarin dalında 30-40 liralara çıktı. Geç dönem üreticisi orta dönem üreticisine göre daha şanslı çünkü piyasada nektarin kalmadı. Dalında 30 liradan verdik, hasadını tüccar yapıyor. İşçilik ve girdi maliyetleri geçen yıla göre çok yükseldiği için bu fiyatlar aslında maliyeti ancak karşılıyor ama yine de 10 liraya kıyasla iyi bir seviyedeyiz."

Çiftçi İsmet Yıldırım da süreçteki değişimi şöyle özetledi: "Ağustos ayında tüm çeşitler aynı anda olgunlaşınca fiyatlar adeta çakıldı ve orta dönem üreticimiz çok üzüldü. Şu anda son döneme yakın geçici cinslerin hasadını yapıyoruz. Piyasada ürün azaldığı için geç dönem nektarin hem üreticiyi hem de tüccarı memnun etti. Bu cinslerin yurt dışı pazar değeri ve dayanıklılığı yüksek olduğu için fiyatlar yükselişe geçti".

Uzmanlar ve üreticiler, fiyatların geçen yılın maliyet artışlarını tam karşılamasa da, yaz başındaki dip seviyelere göre belirgin bir iyileşme olduğunu ve geç dönem üreticisinin bu dönemde daha avantajlı konumda bulunduğunu belirtiyor. Öte yandan; bu yıl Türkiye genelinde şeftali üretiminin %88 artışla 835 bin ton, nektarin üretiminin ise %107 artışla 414 bin ton seviyesine ulaşmasının beklendiği kaydediliyor.

TÜRKİYE&#039;NİN ŞEFTALİ VE NEKTARİN ÜRETİMİNDE ÖNDE GELEN MERKEZLERİNDEN BURSA&#039;NIN GÜRSU İLÇESİNDE...

TÜRKİYE'NİN ŞEFTALİ VE NEKTARİN ÜRETİMİNDE ÖNDE GELEN MERKEZLERİNDEN BURSA'NIN GÜRSU İLÇESİNDE, GEÇ DÖNEM NEKTARİN TARLADA KİLOSU 30-40 LİRADAN ALICI BULARAK ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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