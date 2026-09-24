Hakemlerin ve VAR'ın 6 haftalık performans raporu

genel tablo:

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 haftada toplam 54 karşılaşma oynandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) bu müsabakalarda 21 farklı hakemi sahaya gönderdi. Atama ve görev dağılımı, hem saha içi düdükçüler hem de Video Yardımcı Hakem (VAR) ekipleri açısından belirgin eğilimler gösterdi.

hakem dağılımı:

Ligde en fazla maç yöneten dört isim eşit durumda: Batuhan Kolak, Yasin Kol, Halil Umut Meler ve Atilla Karaoğlan her biri 4 maçta düdük çaldı. Bunu üçer maçla Gürcan Hasova, Cihan Aydın, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Kadir Sağlam, Çağdaş Altay, Ali Şansalan, Reşat Onur Coşkunses ve Ümit Öztürk takip etti.

VAR hattında ise Sarper Barış Saka, Onur Özütoprak, Erkan Engin ve Tamas Bognar 6'şar atama ile öne çıktı. Ayrıca MHK, ligdeki VAR görevleri için 10 yabancı hakemi de görevlendirdi: Fedayi San, Andrew Donaldson Dallas, Guillermo Cuadra Fernandez, Ferenc Karako, Tamas Bognar, Pawel Malec, Richard Martens, Manuel Schüttengruber, Tomasz Kwiatkowski ve Matej Jug.

kart ve penaltı verileri:

Sarı kart istatistiklerinde, üç maç yöneten Ali Şansalan toplam 23 sarı kart göstererek en yüksek sayıya ulaştı. Bunu Yasin Kol (4 maç, 18 sarı), Atilla Karaoğlan (4 maç, 17 sarı) ve Oğuzhan Çakır (3 maç, 17 sarı) izliyor.

Kırmızı kartlarda liderlik ise dört maç yöneten Batuhan Kolak'ta. Kolak iki kez kırmızı kart gösterdi; Galatasaray - Çorum FK maçında Aleksandros Kyziridis, Trabzonspor - Galatasaray müsabakasında ise Lesley Ugochukwu oyun dışı kaldı.

Penaltı kararlarında öne çıkan isim Kadir Sağlam. FIFA kokartlı Sağlam, üç karşılaşmada toplam 4 penaltı verdi (Samsunspor - Göztepe'de 2; Başakşehir - Galatasaray ve Fenerbahçe - Eyüpspor'da birer). Atilla Karaoğlan da Fenerbahçe - Konyaspor, Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor ve Başakşehir - Gençlerbirliği maçlarında birer penaltıya hükmetti.

6 haftalık periyot, MHK'nin atama tercihleri ve hakemlerin saha içi karar dağılımı hakkında ilk göstergeyi verdi. Hem düdük hem de VAR hattındaki tekrar eden isimler, ilerleyen haftalarda da tablonun şekillenmesinde belirleyici olmaya aday.

YASİN KOL