Yurt hayatına müzikli başlangıç: Halime Hatun yurdu yeni öğrencileri ağırladı

Halime Hatun yurdunda müzikli karşılama:

Bilecik'te Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu, yeni eğitim öğretim döneminde yurda yerleşen öğrenciler için müzikli bir 'Hoş geldin' etkinliği düzenledi. Etkinlik, öğrencilerin birbirleriyle tanışması, kaynaşması ve yurt hayatına sıcak bir başlangıç yapması amacıyla hazırlandı.

Gençlik merkezi sahnede:

Programda Gençlik Merkezi gitar eğitmeni ve kursiyerleri sahne alarak çeşitli şarkılar seslendirdi. Öğrenciler, çalınan parçalara eşlik edip sohbet ederken, müzik ve birlikte vakit geçirme fırsatı sunan etkinlikte keyifli anlar yaşandı.

Etkinlik sayesinde yeni gelen gençler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de karşılıklı iletişim kurma fırsatı bularak yeni arkadaşlıklar edindi.

Yurt yaşamında sosyal etkinliklerin önemi:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, gençlerin yurt hayatında yalnız hissetmemeleri ve sosyal faaliyetlerle yeni arkadaşlıklar kurmalarının önemine dikkat çekerek, "Öğrencilerimizin eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Yurtlarımızı sadece barınma alanı olarak değil, gençlerimizin güzel hatıralar biriktireceği yaşam alanları olarak görüyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimiz için başarılı ve güzel geçmesini diliyor, ilimize gelen tüm gençlerimize hoş geldiniz diyorum"

HALİME HATUN KIZ ÖĞRENCİ YURDU’NDA YENİ ÖĞRENCİLERE MÜZİKLİ KARŞILAMA