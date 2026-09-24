Dolar 48,8502 +0,04%
Euro 55,6805 +0,03%
Bist 12.992,38 -1,96%
Altın Gram 6.736,96 -0,67%
EUR/USD 1,1375 -0,11%
Brent Petrol 104,85 +1,72%
--°

Tepeleri aşan hayal: beş yaşındaki İkra'nın motosiklet serüveni

Eskişehir'de 5 yaşındaki İkra Karaca, bisikleti öğrenmeden motosikletle tanıştı; arazi ve pistlerde rampa tırmanıyor, gelecekte Zayn Sofuoğlu ile yarışmayı hayal ediyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Tepeleri aşan hayal: beş yaşındaki İkra'nın motosiklet serüveni

Beş yaşında İkra'nın motor serüveni

Eskişehir Odunpazarı 71 Evler Mahallesi'nde yaşayan 5 yaşındaki İkra Karaca, bisiklet öğrenmeden motosiklet kullanımına başladı. Amatör olarak baba Orhan Karaca ile çıktığı orman, arazi ve pist turlarında rampa tırmanışları ve engebeli alan geçişlerini başarıyla gerçekleştiriyor. Aile, kızlarının spora olan ilgisini ve özgüvenindeki artışı gözlemliyor; doğru destekle yarışlara hazırlanabileceğini düşünüyor.

Baba-kızın sıra dışı başlangıcı:

Orhan Karaca, kızının motorla büyüdüğünü anlatırken, 'Çok küçük yaştan beri, daha kundaktayken, bebek kucağındayken falan motora binmeye başladık biz İkra’yla. Serüvenimiz aslında çok küçük yaşlarda başladı. Devamlı bizi görüyor, arkadaş gruplarımızla çıktığımızda görüyor. Çok ilgisi oldu. Önümde de çok gezdirdim, beraber de çok gezdik ve en sonunda motorumuzu aldık. Aslında 8 aydır falan bir motor geçmişimiz var. Bisiklet sürmeyi bilmeden, daha bisikleti öğrenmeden motora başladık. Farklı bir başlama serüvenimiz oldu. Ama İkra motoru sevmiyor, aşık oldu. O yüzden çok mutluyum. Benim de sevdiğim bir şeyi sevmesi bizim ortak alanımız oldu. Beraber çalışıyor, birbirimizi geliştiriyoruz' dedi.

Karaca, kızına kendi imkanlarıyla teknik ve denge çalışmaları yaptırdığını, özellikle 'ayakta sürüş', 'engebeli arazi geçişleri' ve 'rampa tırmanışları' üzerine pratikler yaptıklarını belirtiyor. Aile, sporu güvenli ve eğitim odaklı bir etkinlik olarak gördüklerini vurguluyor.

Gelecek hedefleri ve ihtiyaçları:

Baba Orhan, İkra'yı ileride yarışlara hazırlamak istediklerini ve bu süreçte profesyonel destek ile sponsor ihtiyacı olduğunu söylüyor: 'İleride yarışlara katılabilmesi için elimden geldiği kadar eğiteceğim. Eskişehir şartlarında motokros ve enduro motosiklet sporları geride. Bize bir sponsor, bir destek olursa kızımın ileride Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu gibi ilerlemesini çok isterim. İkra da şimdiden 'Zayn'le yarışmak istiyorum' diyor.' Ayrıca ekipmanlarının büyük bölümünün hazır olduğunu, sadece ayağına uygun botun eksik olduğunu belirtti.

Minik İkra ise sürüşe dair duygularını kısa ve net ifade ediyor: 'Motosikleti seviyorum; rampalara çıkıyorum, ufak denemeler yapıyorum, gazlamayı ve ayakta sürmeyi seviyorum. Arazide, ormanda, pistte, motosport alanında ve tepelerde kullanıyorum. Zayn’ı tanıyorum, onunla motosiklet kullanmak ve yarışmak istiyorum.'

Aileler için de mesaj veren Karaca, kız çocuklarının bu tür sporlardan çekinmemesi gerektiğini söylüyor; amaçlarının pist ve eğitim ortamlarında, güvenlik ekipmanlarıyla spor yapmalarını sağlamak olduğunu ifade ediyor. Şu an için İkra'nın hikayesi, küçük yaşta başlayan tutkuların nasıl özgüven ve ortak aile etkinliğine dönüştüğünün canlı bir örneği olarak dikkat çekiyor.

ARAZİ VE PİSTLERDE AYAKTA SÜRÜŞ İLE RAMPA TIRMANIŞLARI YAPAN MİNİK İKRA, GELECEKTE MİLLİ...

ARAZİ VE PİSTLERDE AYAKTA SÜRÜŞ İLE RAMPA TIRMANIŞLARI YAPAN MİNİK İKRA, GELECEKTE MİLLİ MOTOSİKLETÇİ KENAN SOFUOĞLU’NUN OĞLU ZAYN SOFUOĞLU İLE YARIŞMAYI HAYAL EDİYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Develispor hazırlıklarına yoğun tempoyla başladı
images

Kayserispor 5 günlük milli ara iznine çıktı
images

İddialı hedef: Devon Dotson'dan Beşiktaş için zafer vurgusu
images

Jaylen Nowell: Beşiktaş'ı Euroleague'de en iyi konuma taşımak için savaşacağız

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ganos Dağları'nda karacaların sakin gezintisi

Geçici vekalet dönemi savunması: Sinan Bolak imzaladığını ama düzenlemediğini söyledi

Şahinbey'den çiftçiye kapsamlı tohum ve üretim desteği

Kazakistan'da Hazar denizinde tatbikat faciası: 9 asker hayatını kaybetti

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği