Tepeleri aşan hayal: beş yaşındaki İkra'nın motosiklet serüveni

Beş yaşında İkra'nın motor serüveni

Eskişehir Odunpazarı 71 Evler Mahallesi'nde yaşayan 5 yaşındaki İkra Karaca, bisiklet öğrenmeden motosiklet kullanımına başladı. Amatör olarak baba Orhan Karaca ile çıktığı orman, arazi ve pist turlarında rampa tırmanışları ve engebeli alan geçişlerini başarıyla gerçekleştiriyor. Aile, kızlarının spora olan ilgisini ve özgüvenindeki artışı gözlemliyor; doğru destekle yarışlara hazırlanabileceğini düşünüyor.

Baba-kızın sıra dışı başlangıcı:

Orhan Karaca, kızının motorla büyüdüğünü anlatırken, 'Çok küçük yaştan beri, daha kundaktayken, bebek kucağındayken falan motora binmeye başladık biz İkra’yla. Serüvenimiz aslında çok küçük yaşlarda başladı. Devamlı bizi görüyor, arkadaş gruplarımızla çıktığımızda görüyor. Çok ilgisi oldu. Önümde de çok gezdirdim, beraber de çok gezdik ve en sonunda motorumuzu aldık. Aslında 8 aydır falan bir motor geçmişimiz var. Bisiklet sürmeyi bilmeden, daha bisikleti öğrenmeden motora başladık. Farklı bir başlama serüvenimiz oldu. Ama İkra motoru sevmiyor, aşık oldu. O yüzden çok mutluyum. Benim de sevdiğim bir şeyi sevmesi bizim ortak alanımız oldu. Beraber çalışıyor, birbirimizi geliştiriyoruz' dedi.

Karaca, kızına kendi imkanlarıyla teknik ve denge çalışmaları yaptırdığını, özellikle 'ayakta sürüş', 'engebeli arazi geçişleri' ve 'rampa tırmanışları' üzerine pratikler yaptıklarını belirtiyor. Aile, sporu güvenli ve eğitim odaklı bir etkinlik olarak gördüklerini vurguluyor.

Gelecek hedefleri ve ihtiyaçları:

Baba Orhan, İkra'yı ileride yarışlara hazırlamak istediklerini ve bu süreçte profesyonel destek ile sponsor ihtiyacı olduğunu söylüyor: 'İleride yarışlara katılabilmesi için elimden geldiği kadar eğiteceğim. Eskişehir şartlarında motokros ve enduro motosiklet sporları geride. Bize bir sponsor, bir destek olursa kızımın ileride Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu gibi ilerlemesini çok isterim. İkra da şimdiden 'Zayn'le yarışmak istiyorum' diyor.' Ayrıca ekipmanlarının büyük bölümünün hazır olduğunu, sadece ayağına uygun botun eksik olduğunu belirtti.

Minik İkra ise sürüşe dair duygularını kısa ve net ifade ediyor: 'Motosikleti seviyorum; rampalara çıkıyorum, ufak denemeler yapıyorum, gazlamayı ve ayakta sürmeyi seviyorum. Arazide, ormanda, pistte, motosport alanında ve tepelerde kullanıyorum. Zayn’ı tanıyorum, onunla motosiklet kullanmak ve yarışmak istiyorum.'

Aileler için de mesaj veren Karaca, kız çocuklarının bu tür sporlardan çekinmemesi gerektiğini söylüyor; amaçlarının pist ve eğitim ortamlarında, güvenlik ekipmanlarıyla spor yapmalarını sağlamak olduğunu ifade ediyor. Şu an için İkra'nın hikayesi, küçük yaşta başlayan tutkuların nasıl özgüven ve ortak aile etkinliğine dönüştüğünün canlı bir örneği olarak dikkat çekiyor.

ARAZİ VE PİSTLERDE AYAKTA SÜRÜŞ İLE RAMPA TIRMANIŞLARI YAPAN MİNİK İKRA, GELECEKTE MİLLİ MOTOSİKLETÇİ KENAN SOFUOĞLU’NUN OĞLU ZAYN SOFUOĞLU İLE YARIŞMAYI HAYAL EDİYOR.