Milliler UEFA Uluslar A Ligi'ne Fransa sınavıyla başlıyor

A milliler uluslar ligi serüvenine başlıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında yarın saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Fransa ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, bu maçın ardından 28 Eylül'de Bursa'da İtalya, 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de deplasmanda tekrar İtalya ile mücadele edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda beklenen sonuçları alamayan ve gruplarda elenen A Milliler, Uluslar Ligi maçlarıyla yeniden bir çıkış yakalamayı amaçlıyor. Organizasyonda 2018'den bu yana yer alan Türkiye, bu kez ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek; grupta Fransa, İtalya ve Belçika bulunuyor.

fransa randevusu ve tarihçe:

A Milli Takım ile Fransa daha önce 6 kez karşılaştı. Bu maçlarda Türkiye, 3'ü resmi 3'ü özel toplam 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı; söz konusu müsabakalarda Türkiye 5, Fransa 13 gol kaydetti. Millilerin Fransızlara karşı tek galibiyeti 8 Haziran 2019'da, 2020 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında 2-0'lık skorla geldi.

Bugünkü karşılaşma A Milliler için toplamda 655. resmi ve özel maç anlamına geliyor. Kırmızı-beyazlılar geride kalan 654 karşılaşmada (365 resmi, 289 özel) 1'i hükmen olmak üzere 260 galibiyet, 243 mağlubiyet ve 151 beraberlik aldı; attıkları gol sayısı 906, yedikleri ise 932.

kadro, teknik direktör ve eksikler:

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde A Milli Takım, bu maçla beraber teknik adamın başındaki 37. maçına çıkacak; Montella daha önce 27'si resmi, 9'u özel olmak üzere 36 müsabakada 21 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Sakatlığı devam eden Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor. Aday kadroya ilk kez çağrılan isimler arasında Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve İlhan Fakılı bulunuyor.

Aday kadro:

Kaleci: Altay Bayındır (Celta), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Adil Demirbağ (Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta saha: Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Galatasaray), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)

maçın yönetimi ve kocaeli geçmişi:

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek; yardımcılıkları Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer tarafından yapılacak. Dördüncü hakem Florian Badstübner olurken, VAR'da Christian Dingert ve AVAR'da Johann Pfeifer görev alacak.

Kocaeli, A Milli Takım'a üçüncü kez ev sahipliği yapacak. Daha önce 20 Ağustos 2008'de Kocaeli İsmetpaşa Stadyumu'nda Şili ile oynanan özel maçı Türkiye 1-0 kazanmış, 14 Ekim 2025'teki Dünya Kupası elemelerinde ise Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı 4-1 mağlup etmişti.

Fransa cephesinde ise teknik direktörlük koltuğunda Zinedine Zidane yer alacak; Zidane, Fransa'nın A Milli Takım ile Kocaeli'de oynayacağı bu maçta takımının başında ilk resmî sınavını verecek. Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında İngiltere'ye 6-4 yenilerek turnuvayı dördüncü tamamlamıştı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP İLK MAÇINDA YARIN KOCAELİ'DE FRANSA İLE OYNAYACAK.