Hakkari'de yutulan kapsüllerde 877,74 gram uyuşturucu bulunan 3 kişi tutuklandı

Operasyon ve yakalama:

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttükleri fiziki ve teknik takip sonucunda, Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra Hakkari üzerinden başka illere sevkiyat yapacağı belirlenen şahıslar hakkında çalışma başlattı. Yapılan operasyonla İran uyruklu 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

vücut incelemelerinde tespit:

Şüpheliler üzerinde gerçekleştirilen tıbbi vücut incelemelerinde, mide ve bağırsak bölgelerinde kapsül olarak yutulmuş uyuşturucu maddeler olduğu belirlendi. Sağlık kontrolleri ve yapılan analizlerde, kapsüller halinde toplam 96 parça ve 877,74 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

adli süreç ve teslim:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanan 3 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Olay, sınır illerinde yürütülen istihbarat ve saha çalışmalarının koordinasyonuyla sonuçlandı. Yetkililer, mide ve bağırsaklarda kapsül halinde uyuşturucu taşınmasının hem şüpheliler hem de müdahale ekipleri açısından sağlık ve güvenlik riski oluşturduğuna dikkat çekti.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN 3 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI ADLİ MERCİLERCE TUTUKLANDI.