Dolar 48,0612 +0,15%
Euro 56,2194 +0,26%
Bist 14.517,98 +0,84%
Altın Gram 7.141,15 +1,10%
EUR/USD 1,1692 +0,09%
Brent Petrol 93,99 +0,22%
--°

Hakkari'de yutulan kapsüllerde 877,74 gram uyuşturucu bulunan 3 kişi tutuklandı

Hakkari'de İran uyruklu 3 kişi, mide ve bağırsaklarında yuttukları 96 kapsül içinde toplam 877,74 gram uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Hakkari'de yutulan kapsüllerde 877,74 gram uyuşturucu bulunan 3 kişi tutuklandı

Operasyon ve yakalama:

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttükleri fiziki ve teknik takip sonucunda, Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra Hakkari üzerinden başka illere sevkiyat yapacağı belirlenen şahıslar hakkında çalışma başlattı. Yapılan operasyonla İran uyruklu 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

vücut incelemelerinde tespit:

Şüpheliler üzerinde gerçekleştirilen tıbbi vücut incelemelerinde, mide ve bağırsak bölgelerinde kapsül olarak yutulmuş uyuşturucu maddeler olduğu belirlendi. Sağlık kontrolleri ve yapılan analizlerde, kapsüller halinde toplam 96 parça ve 877,74 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

adli süreç ve teslim:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanan 3 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Olay, sınır illerinde yürütülen istihbarat ve saha çalışmalarının koordinasyonuyla sonuçlandı. Yetkililer, mide ve bağırsaklarda kapsül halinde uyuşturucu taşınmasının hem şüpheliler hem de müdahale ekipleri açısından sağlık ve güvenlik riski oluşturduğuna dikkat çekti.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN 3 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI ADLİ MERCİLERCE...

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN 3 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI ADLİ MERCİLERCE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karaburun sahilinde bulunan şüpheli İHA SAS komandolarınca denize çekilip kontro...
images

KKTC'de Yamaçköy ve Tirmen arasındaki orman yangınına çok sayıda ekip müdahale e...
images

Göçmen kaçakçılığına operasyon: Bodrum ve Marmaris'te 5 tutuklama
images

Lapseki Umurbey çevresinde tarım yangını: uçak ve arazözler sahada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Efeler'de adliye erişimini kolaylaştıracak yol yenilemesi başladı

Mavi Vatan'da teknoloji ve tatbikat bir arada

Söke'nin çehresi değişiyor: eş zamanlı yatırımlar ilçe merkezini dönüştürüyor

Tekirdağ bağlarında hasat öncesi pestisit gözetimi

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız