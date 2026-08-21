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Hasanbeyli yatırımlarla deprem izlerini siliyor

Hasanbeyli, 6 Şubat depremlerinin ardından TOKİ ve kamu yatırımlarıyla çarşısından konutlarına kadar yeniden inşa edildi, hayat normale dönüyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:46

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hasanbeyli yatırımlarla deprem izlerini siliyor

Hasanbeyli yatırımlarla deprem izlerini siliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde yürütülen yeniden inşa çalışmaları, ilçenin çehresini baştan aşağı değiştirdi. Depremde ağır hasar gören çarşı alanı kentsel dönüşüme alınırken, okullar, sağlık tesisleri, belediye binası ve camiler de yeniden inşa edildi.

kentsel dönüşüm ve konut projeleri:

İlçe merkezindeki çarşının ağır hasar görmesi sonucu yapılan tespitlerde 36 iş yeri ve 7 konutın hasarlı olduğu belirlenip yıkımı gerçekleştirildi. Eski çarşının bulunduğu alanda TOKİ tarafından inşa edilen projede 68 iş yeri ve 69 konut hayata geçirildi. Ayrıca depremzedeler için ilçede toplam 512 konut ve kırsal mahallelerde 400 köy evi tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Yeniden yapılanma sadece konut ve iş yerleriyle sınırlı kalmadı; altyapı çalışmaları kapsamında içme suyu şebekeleri yenilendi, yol projeleri ilerletildi ve doğalgaz, park düzenlemeleri gibi hizmetler hayata geçirildi.

altyapı ve kamu hizmetlerindeki yenilikler:

İlçede ana sağlık hizmetlerini güçlendirecek devlet hastanesi inşa edildi ve açılışa hazırlanıyor. Daha önce yalnızca sınırlı hizmet veren sağlık ocağının yerini alacak bu yatırım, yerel halk için uzun süredir duyulan bir ihtiyacı karşılıyor. Ayrıca belediye hizmet binası, anaokulları ve bir millet bahçesi gibi kamu yatırımları tamamlanma aşamasına geldi.

esnaf ve halkın değerlendirmesi:

Uzun yıllardır bölgede ticaret yapan esnaf İsmail Doğan, '25 yıldır burada esnafım, asrın felaketi olan depremi yaşadık. ... Şu an Hasanbeyli yeniden inşa ediliyor' ifadelerini kullandı ve yapılan yol, su şebekesi ve kamu yatırımlarından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Mustafa Yumrutepe ise çarşı ve altyapı çalışmaları hakkında, 'Çarşımız yenilendi depremden sonra bayağı hasar almıştı. Yıkılan binalar oldu. Yollarımız bir yandan yapılıyor. Doğalgaz, park çalışmaları, altyapı yenilendi. Halk memnun' şeklinde konuştu.

Doğma büyüme Hasanbeyli sakini Halil Kaplan da yapılan hizmetler için, 'Belediye başkanı olsun, devletin yetkili kurumları olsun hepsine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepsinden' diyerek teşekkür etti.

Yerel kaynaklar ve bölge halkı, yapılan yatırımların ilçenin turizm potansiyeli ve yaşam kalitesi açısından belirleyici olduğunu vurguluyor. Yeniden inşa süreciyle birlikte Hasanbeyli’nin depremle yaralanan yüzü büyük oranda onarıldı ve kentsel yaşamın gereksinimlerine uygun bir dönüşüm gerçekleşti.

İSMAİL DOĞAN KONUŞAN

İSMAİL DOĞAN KONUŞAN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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