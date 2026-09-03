Hatay'da fidan sahalarında sağlık seferberliği: bitki pasaportu ve sertifikasyon denetimleri

Denetimin kapsamı:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik ekipleri, Hatay genelindeki fidan üretim alanlarında bitki pasaportu ve sertifikasyon çalışmaları çerçevesinde hastalık ve zararlı kontrolleri yaptı. Ekipler, üretim sahalarını dolaşarak mevcut durumu yerinde inceledi.

Saha incelemeleri ve değerlendirme:

Kontroller sırasında fidan üretim alanlarındaki hastalık ve zararlı organizmaların varlığı ve yoğunluğu değerlendirildi. Yapılan tespitler, üretim süreçlerinin ve sertifikasyon kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığını belirlemek üzere kayıt altına alındı.

Süreç ve sonraki adımlar:

İl Müdürlüğü, bitki sağlığının korunması ile sağlıklı üretim hedeflerine yönelik saha çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. Denetimlerin düzenli olarak devam etmesi ve raporlamanın takip edilmesiyle, sertifikasyon süreçlerinin güvenilirliği artırılmaya çalışılacak.

HATAY’DA FİDAN ÜRETİM ALANLARINDA HASTALIK VE ZARARLI KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.