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Hatay'da süt fabrikasında hijyen ve mevzuat odaklı kapsamlı denetim

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay'daki süt işleme tesisinde hijyen, mevzuata uygunluk ve HACCP uygulamalarını kapsayan denetim yaptı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hatay'da süt fabrikasında hijyen ve mevzuat odaklı kapsamlı denetim

Hatay'da süt işleme tesisine yönelik gıda güvenliği denetimi

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü bünyesindeki kontrol ekipleri, Hatay'da faaliyet gösteren bir süt işleme tesisinde denetim gerçekleştirdi. İncelemede işletmenin gıda güvenilirliği, hijyen ve mevzuata uygunluk şartları ayrıntılı şekilde ele alındı.

Denetimde öne çıkan noktalar:

Ekipler, üretim alanları, ekipman temizliği, personel hijyen uygulamaları ve kayıt düzenlerini gözden geçirdi. Ayrıca Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına (HACCP) dayalı sistemler de tetkik edilerek kritik kontrol noktalarının takibi değerlendirildi.

Amaç ve izlenecek süreç:

Denetimin temel amacı, tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişebilmesini sağlamak olarak açıklandı. Resmi kontrollerin aralıksız sürdürüldüğü ve mevzuata aykırılığın tespiti halinde gerekli idari işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Bu tür denetimler, üretim süreçlerinin standartlara uygunluğunu sağlamaya ve tüketici güveninin korunmasına katkı veriyor.

HATAY’DA FAALİYET GÖSTEREN SÜT İŞLEME TESİSİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ, HİJYEN VE MEVZUATA UYGUNLUK...

HATAY’DA FAALİYET GÖSTEREN SÜT İŞLEME TESİSİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ, HİJYEN VE MEVZUATA UYGUNLUK KAPSAMINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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