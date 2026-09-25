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Havza şantiyesinde genç işçi konteynerde ölü bulundu

Samsun'un Havza ilçesinde 25 yaşındaki inşaat işçisi Salih Şimşek, çalıştığı şantiyedeki konteynerde ölü bulundu; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Havza şantiyesinde genç işçi konteynerde ölü bulundu

Havza şantiyesinde işçi hayatını kaybetti

Samsun'un Havza ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çalışan Salih Şimşek (25), kaldığı konteynerde hareketsiz halde bulundu. Şimşek'in, Kayseri'nin Develi ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.

Olayın tespiti ve ilk müdahale:

Olay, özel bir firmaya ait şantiyede diğer çalışanların Şimşek'i konteynerde hareketsiz halde bulmasıyla ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi ve sağlık ile güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma ve yol işlemleri:

Şimşek'in cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, ölüm nedenine ilişkin detaylı tespitlerin çalışmalar tamamlandıktan sonra açıklanacağını bildirebilir.

SAMSUN&#039;UN HAVZA İLÇESİNDE 25 YAŞINDAKİ İNŞAAT İŞÇİSİ SALİH ŞİMŞEK, KALDIĞI KONTEYNERDE ÖLÜ...

SAMSUN'UN HAVZA İLÇESİNDE 25 YAŞINDAKİ İNŞAAT İŞÇİSİ SALİH ŞİMŞEK, KALDIĞI KONTEYNERDE ÖLÜ BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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