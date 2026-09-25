Milyar liralık işlem hacmiyle Şanlıurfa merkezli bahis ağına 47 gözaltı

Operasyonun kapsamı ve soruşturmanın başlatılması

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK verilerine göre şüphelilerin banka hesaplarında toplam 3 milyar 915 milyon liralık işlem hacmi bulunduğunu tespit etti. Bu kapsamda haklarında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanunu’nun 220 ve 282 maddeleri uyarınca soruşturma başlatıldı.

Yerel operasyon ve ele geçirilenler:

Şanlıurfa merkezli yürütülen soruşturuda, Şanlıurfa’nın yanı sıra Ankara, Antalya, Balıkesir ve Hatay’da siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alınırken, adres aramalarında 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 35 kartuş ve 339 bin 455 lira nakit para ele geçirildi.

Mali tedbirler ve soruşturmanın yönü:

Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına el konulurken, yaklaşık 12 milyon 750 bin lira değerindeki 9 araç ve 3 taşınmaz hakkında da tedbir uygulandı. Ayrıca yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesine karar verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgulamaları sürüyor.

YASADIŞI BAHİS OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ