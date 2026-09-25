Dolar 48,9605 +0,02%
Euro 55,8190 +0,26%
Bist 12.931,27 +0,33%
Altın Gram 6.785,53 +0,30%
EUR/USD 1,1396 +0,14%
Brent Petrol 99,42 -0,80%
--°

Milyar liralık işlem hacmiyle Şanlıurfa merkezli bahis ağına 47 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 4 ildeki operasyonda yasa dışı bahis şebekesinden 47 kişi adliyeye sevk edildi; hesaplarında 3 milyar 915 milyon lira çıktı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:26

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 10:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Milyar liralık işlem hacmiyle Şanlıurfa merkezli bahis ağına 47 gözaltı

Operasyonun kapsamı ve soruşturmanın başlatılması

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK verilerine göre şüphelilerin banka hesaplarında toplam 3 milyar 915 milyon liralık işlem hacmi bulunduğunu tespit etti. Bu kapsamda haklarında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanunu’nun 220 ve 282 maddeleri uyarınca soruşturma başlatıldı.

Yerel operasyon ve ele geçirilenler:

Şanlıurfa merkezli yürütülen soruşturuda, Şanlıurfa’nın yanı sıra Ankara, Antalya, Balıkesir ve Hatay’da siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alınırken, adres aramalarında 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 35 kartuş ve 339 bin 455 lira nakit para ele geçirildi.

Mali tedbirler ve soruşturmanın yönü:

Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına el konulurken, yaklaşık 12 milyon 750 bin lira değerindeki 9 araç ve 3 taşınmaz hakkında da tedbir uygulandı. Ayrıca yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesine karar verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgulamaları sürüyor.

YASADIŞI BAHİS OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

YASADIŞI BAHİS OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocasinan'da üçüncü kattan düşen genç kız hastanede tedavi altında
images

Karaman'da kavşakta çarpışma: elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
images

Büyükçekmece'de gece çatışması: motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
images

Amasya'nın yeni emniyet müdürü göreve başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Söğüt koylarında ortak temizlik: 125 torba ve yaklaşık bir ton atık toplandı

Karaman'da kavşakta çarpışma: elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kandıra'da yeni buluşma: Saygınlar Kulübü kısa sürede açılıyor

Çay molasında bahçede karşılaştığı yavru yılanı eline alıp sevgiyle okşadı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı