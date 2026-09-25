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Yenipazar'da cevizlikte başlayan ot yangını ekiplerin müdahalesiyle sonlandıruldu

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, Toğumlar ile Sorguncukahiller köyleri arasındaki ceviz bahçesinde çıkan ot ve çalılık yangını söndürüldü.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yenipazar'da cevizlikte başlayan ot yangını ekiplerin müdahalesiyle sonlandıruldu

Olay yeri ve müdahale:

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, Toğumlar ile Sorguncukahiller köyleri arasındaki ceviz bahçesinde ot ve çalılık yangını meydana geldi.

müdahale ve söndürme:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşların ortak müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Küçük bir alanda başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürme çalışmaları tamamlandı.

BİLECİK’TE CEVİZ BAHÇESİNDE YANGIN ÇIKTI

BİLECİK’TE CEVİZ BAHÇESİNDE YANGIN ÇIKTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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