Akbank'ta tasarımdan koda: internet bankacılığında haftaların yerini dakikalar aldı

Akbank yapay zekâyla internet bankacılığı geliştirme süresini kısaltıyor

Akbank, internet bankacılığı ön yüzündeki tasarım ve geliştirme süreçlerini yapay zekâ destekli yeni bir modelle yeniden kurguladığını açıkladı. Bankanın verdiği bilgiye göre, daha önce haftalar sürebilen geliştirme adımları artık dakikalar içinde tamamlanabiliyor.

süreç nasıl kısalıyor:

Yeni modelde yapay zekâ ajanları, tasarımdan çalışan koda uzanan adımları üstleniyor. Orta ölçekli bir yazılım ekibinin haftalarca çalışmasını gerektiren işler, yapay zekâ çıktılarının yazılım mühendisleri tarafından kontrol edilip düzenlenmesiyle dakikalar içinde üretime hazır hale getiriliyor.

tasarım, kalite ve sürdürülebilirlik:

Ortak tasarım ve geliştirme standartları üzerine inşa edilen yaklaşım, yeni özelliklerin Akbank müşterilerinin alışık olduğu deneyimle uyumlu uygulanmasını sağlıyor. Bu yapı aynı zamanda kod kalitesi ve sürdürülebilirliği destekleyerek bakım, güncelleme ve ileride yapılacak geliştirmeleri kolaylaştırıyor.

yapı ve ekiplerin rolü:

Tekrarlayan teknik işleri yapay zekâya devretmek, yazılım mühendislerinin zamanını serbest bırakarak onları daha yüksek katma değerli işlere yönlendiriyor. Banka, ekiplerin artık yeni çözümler tasarlamak ve kullanıcı deneyimine odaklanmak için daha fazla kaynak ayırabildiğini belirtiyor.

gökhan gökçay'ın değerlendirmesi:

Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay:

"Yapay zekâyı mühendislerimizin çalışma biçimini kökten dönüştüren bir yetkinlik olarak görüyoruz. Tasarım ile çalışan kod arasındaki süreci yapay zekâ ile bütünleştirerek, daha önce haftalar alan geliştirme adımlarını dakikalar mertebesine indirebiliyoruz. Bunu yalnızca hız kazanmak için değil; Akbank’ın tasarım, mimari ve yazılım geliştirme standartlarını doğrudan üretim sürecinin içine yerleştirerek kaliteyi, güvenilirliği ve sürdürülebilirliği artırmak için yapıyoruz. Tekrar eden teknik işlerin önemli bir bölümünü yapay zekâya devrederek ekiplerimizin enerjisini kullanıcı deneyimine, inovasyona ve daha yüksek katma değerli mühendislik çalışmalarına yönlendirebiliyoruz. İnsan uzmanlığı ile yapay zekâ yetkinliklerini bir araya getiren bu yaklaşımı, yazılım mühendisliğinin yeni çalışma modeli olarak görüyoruz"

AKBANK TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÖKHAN GÖKÇAY