Dolar 48,9604 +0,02%
Euro 55,7916 +0,21%
Bist 12.974,27 +0,67%
Altın Gram 6.787,41 +0,32%
EUR/USD 1,1391 +0,09%
Brent Petrol 99,21 -1,01%
--°

Akbank'ta tasarımdan koda: internet bankacılığında haftaların yerini dakikalar aldı

Akbank, ön yüz geliştirmede yapay zekâ ajanlarıyla tasarımdan koda geçen süreci haftalardan dakikalara düşürdü; mühendisler daha çok inovasyona odaklanıyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Akbank'ta tasarımdan koda: internet bankacılığında haftaların yerini dakikalar aldı

Akbank yapay zekâyla internet bankacılığı geliştirme süresini kısaltıyor

Akbank, internet bankacılığı ön yüzündeki tasarım ve geliştirme süreçlerini yapay zekâ destekli yeni bir modelle yeniden kurguladığını açıkladı. Bankanın verdiği bilgiye göre, daha önce haftalar sürebilen geliştirme adımları artık dakikalar içinde tamamlanabiliyor.

süreç nasıl kısalıyor:

Yeni modelde yapay zekâ ajanları, tasarımdan çalışan koda uzanan adımları üstleniyor. Orta ölçekli bir yazılım ekibinin haftalarca çalışmasını gerektiren işler, yapay zekâ çıktılarının yazılım mühendisleri tarafından kontrol edilip düzenlenmesiyle dakikalar içinde üretime hazır hale getiriliyor.

tasarım, kalite ve sürdürülebilirlik:

Ortak tasarım ve geliştirme standartları üzerine inşa edilen yaklaşım, yeni özelliklerin Akbank müşterilerinin alışık olduğu deneyimle uyumlu uygulanmasını sağlıyor. Bu yapı aynı zamanda kod kalitesi ve sürdürülebilirliği destekleyerek bakım, güncelleme ve ileride yapılacak geliştirmeleri kolaylaştırıyor.

yapı ve ekiplerin rolü:

Tekrarlayan teknik işleri yapay zekâya devretmek, yazılım mühendislerinin zamanını serbest bırakarak onları daha yüksek katma değerli işlere yönlendiriyor. Banka, ekiplerin artık yeni çözümler tasarlamak ve kullanıcı deneyimine odaklanmak için daha fazla kaynak ayırabildiğini belirtiyor.

gökhan gökçay'ın değerlendirmesi:

Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay:

"Yapay zekâyı mühendislerimizin çalışma biçimini kökten dönüştüren bir yetkinlik olarak görüyoruz. Tasarım ile çalışan kod arasındaki süreci yapay zekâ ile bütünleştirerek, daha önce haftalar alan geliştirme adımlarını dakikalar mertebesine indirebiliyoruz. Bunu yalnızca hız kazanmak için değil; Akbank’ın tasarım, mimari ve yazılım geliştirme standartlarını doğrudan üretim sürecinin içine yerleştirerek kaliteyi, güvenilirliği ve sürdürülebilirliği artırmak için yapıyoruz. Tekrar eden teknik işlerin önemli bir bölümünü yapay zekâya devrederek ekiplerimizin enerjisini kullanıcı deneyimine, inovasyona ve daha yüksek katma değerli mühendislik çalışmalarına yönlendirebiliyoruz. İnsan uzmanlığı ile yapay zekâ yetkinliklerini bir araya getiren bu yaklaşımı, yazılım mühendisliğinin yeni çalışma modeli olarak görüyoruz"

AKBANK TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÖKHAN GÖKÇAY

AKBANK TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÖKHAN GÖKÇAY

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Maraş biberinde hasat başladı: güneş altında pul, toz ve isot yolculuğu
images

Erzincan TSO'da beşinci meslek grubu çalıştayı sektör önceliklerini masaya yatır...
images

Kent sofraları: iki yılda 608 bin kişiye ulaşan dayanışma ağı
images

Nilüfer belediyesinden istihdama destek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Torbalı'da park halindeki Skywell marka araçta patlamalarla yangın çıktı

Munzur sırtını verdi: 2027 dünya rafting şampiyonası Tunceli'de

Konya ve UN-HABITAT işbirliğiyle iklime duyarlı dirençli şehirler için protokol imzalandı

Deniz temizliğini 7/24 sürdüren ekipler: Mersin kıyıları 25 kameralı gözetimde

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı