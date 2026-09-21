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Henüz 5 yaşında büyük başarı: Atakan süpermoto'da Türkiye ikincisi

Bursa'da düzenlenen 2026 sezon finalinde yarışan 5 yaşındaki Atakan, 5 ayaklık maraton sonunda Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda ikinci oldu.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Henüz 5 yaşında büyük başarı: Atakan süpermoto'da Türkiye ikincisi

Henüz 5 yaşında büyük başarı: Atakan süpermoto'da Türkiye ikincisi

Bursa'da 19-20 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen sezon finalinde mücadele eden 5 yaşındaki Atakan, zorlu geçen beş ayaklık yarış maratonunun ardından Türkiye Süpermoto Şampiyonası genel klasmanında ikinci sırayı aldı. Etkinlik aynı zamanda FIM MotoMini 160 Türkiye Serisi ve ANLAS MiniGP 110 yarışlarını da kapsayan, Türkiye motor sporları takviminde dikkat çeken bir organizasyon olarak kayda geçti.

Sezon boyunca istikrarı ve yarış performansı:

2026 sezonu boyunca toplam 5 ayak ve 10 yarışta pistte yarışan genç sporcu, elde ettiği derecelerle göz doldurdu: 1 birincilik, 4 ikincilik, 3 üçüncülük ve 2 dördüncülük. Bu sonuçlar sayesinde Atakan sezon içinde dört kez podyuma çıkarak istikrarlı bir tablo çizdi ve genel klasmanda ülke ikinciliğini elde etti.

aile ve ekip perspektifi:

Yarış sonrasında yapılan değerlendirmede aile, bu başarının arkasında uzun süreli sabır, sıkı çalışma ve disiplin olduğunu vurguladı. Aile, zaman zaman sevinçler, zaman zaman düşüşler yaşadıklarını; ancak her seferinde yeniden kalkıp yoluna devam ettiklerini belirterek, Atakan'ı destekleyenlere teşekkür etti. Organizasyonun düzenleyicisi Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) çatısı altında gerçekleştirilen sezon finali, genç yeteneklerin gelişimi açısından önemli bir saha sağladı.

BURSA&#039;DA DÜZENLENEN 2026 TÜRKİYE SÜPERMOTO ŞAMPİYONASI SEZON FİNALİNDE MÜCADELE EDEN 5 YAŞINDAKİ...

BURSA'DA DÜZENLENEN 2026 TÜRKİYE SÜPERMOTO ŞAMPİYONASI SEZON FİNALİNDE MÜCADELE EDEN 5 YAŞINDAKİ MİNİK SPORCU ATAKAN, ZORLU GEÇEN 5 AYAKLIK MARATONUN ARDINDAN TÜRKİYE İKİNCİLİĞİNİ ELDE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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