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Tekstil atölyesinde gaz sızıntısı şüphesi: 12 işçi hastaneye kaldırıldı

Küre ilçesindeki tekstil atölyesinde kalorifer kazanından sızan gaz şüphesiyle 12 işçi hastaneye başvurdu; 10'u taburcu edildi, 2'si ileri tedavi için sevk edildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tekstil atölyesinde gaz sızıntısı şüphesi: 12 işçi hastaneye kaldırıldı

Olayın gelişimi:

Kastamonu'nun Küre ilçesindeki bir tekstil atölyesinde çalışan 12 işçi, karbonmonoksit gazından etkilendikleri şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Çalışanların rahatsızlanması üzerine atölyede acil müdahale gerçekleştirildi ve işçiler ilk olarak yerel sağlık birimine yönlendirildi.

Hastaneye başvuru ve tedavi:

Çalışanlar, ilk müdahalelerin ardından Küre Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan değerlendirme ve tedaviler sonucunda 12 işçiden 10'u taburcu edildi; 2 işçi ise ileri tetkik ve tedavi amacıyla İnebolu Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olası kaynak ve soruşturma:

Yetkililer, olayın atölyedeki kalorifer kazanından sızan gaz nedeniyle yaşanmış olabileceğini değerlendiriyor. Konuyla ilgili olarak ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı ve olayın kesin nedeni yapılacak teknik analizlerle belirlenecek.

KASTAMONU’NUN KÜRE İLÇESİNDE TEKSTİL ATÖLYESİNDE ÇALIŞAN 12 İŞÇİ, KARBONMONOKSİT GAZI ZEHİRLENMESİ...

KASTAMONU’NUN KÜRE İLÇESİNDE TEKSTİL ATÖLYESİNDE ÇALIŞAN 12 İŞÇİ, KARBONMONOKSİT GAZI ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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