Hisarcık'ta kaldırımlar elma kurutma tezgâhına dönüştü

Hisarcık'ta kaldırımlarda elma kurutma görüntüleri:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bazı vatandaşlar, satmak için doğradıkları elmaları kurutmak üzere yaya kaldırımlarına serdi. İlçe merkezindeki cadde ve sokak aralarında meydana gelen bu uygulama, sokaklarda dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

Kurutma geleneği ve uygulama biçimi:

Her yıl olduğu gibi doğranan elmalar, kaldırımların bazı bölümlerine serilerek kurutuluyor; kaldırımlar adeta küçük bir elma kurutma alanına dönüştü. Uygulama, meyvelerin satışa hazırlanması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Kaldırım kullanımına etkileri:

Kaldırımların asıl işlevinin yaya geçişi olduğuna dikkat çekiliyor; bu nedenle kurutma işlemi zaman zaman yaya hareketini etkileyebiliyor. Sokaklarda karşılaşılan bu manzara, hem yerel halkın hem de ilçeye gelenlerin dikkati çekti.

Dikkat çeken görüntüler:

Ortaya çıkan görüntüler, kaldırımların farklı amaçlarla kullanıldığına dair ilginç bir örnek sundu. Yetkililer veya vatandaşlar tarafından alınan tedbirlere dair bilgi haberde yer almıyor; görülen ise sokakların mevsimsel bir uygulama için kullanılması oldu.

HİSARCIK’TA ELMALAR KALDIRIMLARA SERİLDİ: İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI