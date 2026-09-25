Mudanya'da anlık kontrol kaybı: motosiklet park halindeki araca çarptı, iki kişi yaralandı

Mudanya'da motosikletin park halindeki araca çarpması

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. (21) yönetimindeki 16 BON plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 16 CDA plakalı otomobile çarptı.

Kaza anı ve yaralananlar:

Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve üzerindekiler yola savruldu. Kazada sürücü B.G. (21) ile motosiklette artçı olarak bulunan kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve trafik polis ekipleri yaralılara müdahale edip, iki kişiyi Mudanya Devlet Hastanesine kaldırdı. Trafik polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak kazayla ilgili işlemleri yürüttü.

BURSA'DA KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLETİN PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, 2 KİŞİ YARALANDI. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA