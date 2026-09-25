Kırsalda arıcılığı büyütüyor: Sinoplu genç kadına 774 bin lira hibe

Sinop'ta genç girişimci arıcılığa hibe desteğiyle başladı

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaşayan genç girişimci Esra Yıldırım, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında aldığı destekle arıcılık faaliyetlerine başladı. Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre proje, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

destek kapsamı ve sağlanan ekipmanlar:

Yıldırım'a proje kapsamında yüzde 70 oranında toplam 774.200 TL hibe verildi. Destekle birlikte üretim için 260 arı kovanı ile arıcılıkta kullanılacak çeşitli alet ve ekipmanlar temin edildi. Bu donanım, işletmenin başlangıç kapasitesini ve üretim altyapısını oluşturuyor.

hedefler ve kırsal etkisi:

Yetkililer, verilen hibenin genç girişimcileri kırsal alana kazandırmayı, tarımsal faaliyetleri çeşitlendirmeyi ve kırsal ekonomiyi güçlendirmeyi amaçladığını belirtiyor. Yıldırım, proje öncesinde gerekli eğitimleri tamamlayarak Şerefiye köyünde faaliyete başladı; bu sayede hem teknik bilgi hem de uygulama altyapısı sağlanmış oldu.

Projenin yerel düzeyde genç istihdamı ve üretim kapasitesine katkı sağlaması, bölgedeki tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi açısından önem taşıyor. Hibe desteği, yüksek başlangıç maliyeti gerektiren arıcılık yatırımlarını erişilebilir kılarak yeni işletmelerin kurulmasına olanak veriyor.

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE ARICILIĞA BAŞLAYAN GENÇ GİRİŞİMCİ ESRA YILDIRIM’A, YÜZDE 70 HİBE ORANIYLA 774 BİN 200 TL DESTEK SAĞLANDI.