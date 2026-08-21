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Hutbe eş zamanlı işaret diliyle işitme engellilere ulaştı

Iğdır'da cuma hutbesi, Iğdır Valiliği'nin katkısıyla imam okurken eş zamanlı işaret diliyle anlatıldı; işitme engelli vatandaşlar hutbeyi takip etti.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hutbe eş zamanlı işaret diliyle işitme engellilere ulaştı

Hutbe eş zamanlı işaret diliyle işitme engellilere ulaştı

İğdır’da cuma namazında okunan hutbe, işitme engelli vatandaşların da takip edebilmesi amacıyla eş zamanlı olarak işaret diline çevrildi.

Uygulamanın düzenlenmesi:

Uygulama, Iğdır Valiliğinin katkılarıyla gerçekleştirildi. İmam hutbeyi normal usulle okurken ayrı bir görevli aynı anda hutbeyi işaret diliyle anlattı.

Erişilebilirlik ve takip:

Bu düzenleme sayesinde işitme engelli vatandaşlar cuma hutbesini anlık olarak takip etti ve cemaat içindeki erişilebilirlik arttı.

Iğdır Valiliği'nin katkılarıyla hayata geçirilen uygulama, dini içeriklere erişimin genişletilmesi ve ibadet süreçlerinin daha kapsayıcı hale gelmesine katkı sağladı.

IĞDIR&#039;DA CUMA NAMAZINDA OKUNAN HUTBE, İŞİTME ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN EŞ ZAMANLI OLARAK İŞARET...

IĞDIR'DA CUMA NAMAZINDA OKUNAN HUTBE, İŞİTME ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN EŞ ZAMANLI OLARAK İŞARET DİLİNE ÇEVRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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