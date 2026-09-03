İBB ihalelerine ilişkin operasyonda 12 gözaltı, 13 şüphelinin isimleri belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmada, bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına yol açıldığı yönündeki tespitler üzerine yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 12'si yakalanarak emniyete getirildi; Mahmut Berk Şahin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

soruşturmanın dayanağı ve kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, iddiaların tespitine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ile bilirkişi raporları esas alındı. Soruşturmada, İBB Satınalma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihaleler arasında, İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işi gibi işlerin de bulunduğu ve bu ihalelere fesat karıştırıldığı ileri sürüldü.

operasyonun ayrıntıları ve gözaltına alınanlar:

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı çalışmasıyla yürütülen operasyonda gözaltına alınanların isimleri şöyle açıklandı: Abdulkerim Hazırbaba, Mustafa Delipoyraz, Volkan Karagöz, Talha Özyurt, Rezzan Neslihan Vural, Gökhan Fırtına, Saliha Ülkü Aydoğan, Ali Toy, Mehmet Yücetürk, Mustafa Sökmen, Vedat Taşdelen, Onur Gül. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma belgelerinde yer alan tespitler ve hazırlanan raporlar, iddiaların hukuki ve mali boyutlarını ortaya koymayı amaçlıyor. Yetkililer, işlemlerin tamamlanmasının ardından soruşturmanın seyrine ilişkin ek açıklamalar yapılacağını belirtiyor.

İBB soruşturmasında yeni operasyon: 13 şüphelinin isimleri belli oldu