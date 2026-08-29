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Iğdır'da göreve yükseliş: jandarma personeline yeni rütbeler verildi

Iğdır İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende Vali M. Fırat Taşolar ve protokol, üst rütbeye terfi eden personele yeni rütbelerini takdim etti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Iğdır'da göreve yükseliş: jandarma personeline yeni rütbeler verildi

Iğdır'da jandarma terfi töreni

Iğdır İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, üst rütbeye terfi eden personel için resmi bir tören gerçekleştirildi.

Törende katılım:

Törene Vali M. Fırat Taşolar, il protokolü ve Jandarma personeli katıldı; katılımcılar törende hazır bulundu.

Rütbelerin takdimi:

Üst rütbeye terfi eden Jandarma personelinin yeni rütbeleri, Vali M. Fırat Taşolar ve il protokolü tarafından takdim edildi.

IĞDIR’DA JANDARMA PERSONELİNE RÜTBE TERFİSİ

IĞDIR’DA JANDARMA PERSONELİNE RÜTBE TERFİSİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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