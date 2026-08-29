Iğdır'da göreve yükseliş: jandarma personeline yeni rütbeler verildi

Iğdır'da jandarma terfi töreni
Iğdır İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, üst rütbeye terfi eden personel için resmi bir tören gerçekleştirildi.
Törende katılım:
Törene Vali M. Fırat Taşolar, il protokolü ve Jandarma personeli katıldı; katılımcılar törende hazır bulundu.
Rütbelerin takdimi:
Üst rütbeye terfi eden Jandarma personelinin yeni rütbeleri, Vali M. Fırat Taşolar ve il protokolü tarafından takdim edildi.
IĞDIR’DA JANDARMA PERSONELİNE RÜTBE TERFİSİ
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