Iğdır'da göreve yükseliş: jandarma personeline yeni rütbeler verildi

Iğdır'da jandarma terfi töreni

Iğdır İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, üst rütbeye terfi eden personel için resmi bir tören gerçekleştirildi.

Törende katılım:

Törene Vali M. Fırat Taşolar, il protokolü ve Jandarma personeli katıldı; katılımcılar törende hazır bulundu.

Rütbelerin takdimi:

Üst rütbeye terfi eden Jandarma personelinin yeni rütbeleri, Vali M. Fırat Taşolar ve il protokolü tarafından takdim edildi.

IĞDIR’DA JANDARMA PERSONELİNE RÜTBE TERFİSİ